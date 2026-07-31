Centro sperimentale cinematografia a Matera? Silenzio…fermi a un anno fa

Ne avevamo parlato giusto un anno fa https://giornalemio.it/cinema/cinema-riprende-progetto-centro-sperimentale-la-sede-varie-ipotesi/ ma, aldilà, delle interlocuzioni relative alla sede e alla rassicurazioni che il ”progetto” è lì e che si intende dar corso a quanto avviato tra Comune di Matera, Regione e Centro sperimentale di cinematografia di Roma, finora non si è visto nulla. Siamo alla terza consiliatura(con i sindaci De Ruggieri, Bennardi e da un anno Antonio Nicoletti) ma silenzio su quel progetto, che avrebbe potuto rafforzare l’offerta formativa e di servizi di Matera ”città del cinema” e della Basilicata. E’ vero che il Comune in primis, è alle prese con altre emergenze gestionali e con un anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo che ha superato abbondantemente il giro boa, ma è opportuno che sia recuperata su questo tema autonomia decisionale e operativa. La formazione di professionalità nella cinematografia è importante se si vuole essere competitivi e propositivi per dare continuità, ma di spessore, ai possibili ritorni che quel settore può dare. Cessate le grandi produzioni come la fiction Rai su ”Imma Tataranni”, il passaggio breve nel Parco di ” Resurrection” di Mel Gibson e le riprese per ”The Saint’s” di Martin Scorsese in giro c’è poco o nulla visionando periodicamente quello che passa sull’albo pretorio dopo il passaggio per l’Ufficio Cinema . Altri,nel frattempo, si muovono, e non solo sul piano formativo, come la Lucana film commission e Unibas, che nei giorni scorsi hanno sottoscritto un protocollo d’intesa su formazione e programmazione. Attendiamo un ciack, convinto,dall’Amministrazione comunale di Matera perché recuperi un ruolo da protagonista nei confronti degli altri interlocutori del progetto in questo settore, aldilà del sostegno dato a festival,rassegne specializzate, interessanti, che vedremo nelle prossime settimane.



Comunicato stampa INTESA UNIBAS LUCANAFILM COMMISSION

Università degli Studi della Basilicata e Lucana Film Commission firmano un Accordo Quadro per la formazione e lo sviluppo dell’audiovisivo in Basilicata



Potenza, 28 luglio 2026 – L’Università degli Studi della Basilicata e la Fondazione Lucana Film Commission hanno sottoscritto un Accordo Quadro finalizzato a rafforzare la collaborazione tra il mondo della formazione universitaria e quello dell’industria cinematografica e audiovisiva, con l’obiettivo di promuovere la crescita culturale, sociale ed economica della Basilicata attraverso la valorizzazione dei talenti, delle competenze e delle professionalità del settore.

L’Accordo prevede la realizzazione congiunta di corsi di formazione, master e percorsi di aggiornamento professionale dedicati alle principali figure tecniche e creative del settore audiovisivo, oltre all’organizzazione di seminari, masterclass e incontri con registi, produttori, attori e professionisti di rilievo nazionale e internazionale. Particolare attenzione sarà riservata all’attivazione di stage e tirocini presso la Fondazione e presso le produzioni cinematografiche sostenute dalla Film Commission, favorendo così l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

La collaborazione potrà comprendere inoltre la progettazione di rassegne cinematografiche, festival, convegni e iniziative di divulgazione dedicate alla cultura audiovisiva, nonché la partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali ed europei per il finanziamento di progetti formativi e culturali.

L’Accordo Quadro avrà una durata di tre anni, rinnovabile, e sarà attuato attraverso specifici accordi operativi che definiranno obiettivi, attività e modalità di realizzazione delle singole iniziative. Le attività saranno coordinate dai referenti individuati dalle due istituzioni, che monitoreranno l’attuazione della collaborazione e i risultati conseguiti.



«L’Università della Basilicata – ha dichiarato il Magnifico Rettore, prof. Ignazio M. Mancini – rafforza il proprio impegno a favore delle industrie culturali e creative. La collaborazione con la Lucana Film Commission nasce dalla convinzione che la formazione universitaria debba dialogare in modo sempre più stretto con gli operatori del territorio e con il mondo della produzione audiovisiva, creando opportunità concrete di crescita per i nostri studenti e per i giovani professionisti del territorio».

«Questo accordo – ha affermato il prof. Donato Verrastro, Prorettore al Public engagement Unibas – si inserisce in un percorso già avviato dall’Ateneo, come dimostra il Master in Sceneggiatura per il Cinema, il Gaming e l’Audiovisivo, un’esperienza che ha confermato l’interesse e il potenziale di un’offerta formativa altamente qualificata in un settore strategico e in continua evoluzione».

«Fra le attività che la Lucana Film Commission porta avanti – afferma la Presidente di LFC, Margherita G. Romaniello – c’è anche quella importantissima della formazione, declinata tanto in corsi professionalizzanti quanto in masterclass, incontri e sessioni speciali. Ecco perché siglare un accordo con Unibas aggiunge un tassello nella strategia di cooperazione ed interazione con le altre realtà del territorio che svolgono attività di formazione , ricerca, sviluppo del comparto audiovisivo. Gli studenti dell’Ateneo lucano saranno presto beneficiari di azioni condivise con la Governance di Unibas, da inserire nelle attività accademiche o in affiancamento ad esse. Approfondiremo con professionisti tanto del campo accademico quanto con registi, sceneggiatori, produttori, esperti di diritto d’autore, le diverse aree in cui l’audiovisivo si configura. Dalla produzione, alla scrittura, dall’utilizzo di nuovi strumenti ispirati alla tecnologia di ultima generazione, passando per la green production ed il management, l’intento di LFC è quello di ampliare il bacino professionale ed i ventagli di opportunità professionali e lavorative per chi studia nel nostro Ateneo e vuole affermarsi nel nostro territorio»