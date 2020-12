Una edizione di platino,quella di dicembre 2020, che la rivista in carta patinata su tutto quanto è top, nella moda, nel costume, nel brand e nell’imprenditoria planetaria, dedicata a James Bond. L’agente segreto di sua maestà britannica, nato dalla fantasia di Jan Fleming che ha portato nel 2019 a girare in mezzo mondo, anche a Matera, il 25^ film della serie ”No time to die’ interpretato da Daniel Craig. Una produzione, nella quale sono stati investiti milioni di dollari, che ha dovuto fare i conti con il nemico invisibile covid 19, quel virus della filiera a corona finito con il pesare sulla salute e nell’economia mondiale. Dovremo aspettare il 2 aprile 2021 per poterlo vedere nelle sale, a patto che l’allarme cessi e l’epidemia rallenti.



E in attesa di poter ammirare il kolossal non resta che sfogliare l’ultimo mumero di Celebre Magazine World, https://issuu.com/celebremagazineworld/docs/celebre_magazine_world_-_james_bond_tribute_platin , con un ampio servizio su James Bond di Claudia Chiari ” My name is Craig, Daniel Craig” e di Anna Lorito su Matera ” Polis in fabula between Archeology and Cinema”. Una bella promozione in un periodo di difficoltà del turismo locale, che risente delle limitazioni internazionali imposte dalla pandemia da covid 19. Una spinta ad andare avanti arriva con il nuovo numero di ” Meeting e Congressi”, la prima rivista nel settore congressuale e incentive in Italia, che dedica servizi https://issuu.com/ediman/docs/meeting_e_congressi_novdic_20?e=1288407/82618656 a Matera Collection e alla Basilicata e con un invito preciso del comitato esecutivo della federazione ” Uniti si vince”. Più chiaro di cosi…Ma occorre prepararsi per tempo. Dopo l’inverno del covid, con il quale dovremo fare i conti per una fase del 2021, arriverà la primavera della ripresa. E James Bond, che ha pazienza da vendere, ha indicato come fare…Fuori le armi dell’offerta, della professionalità, qualità, convenienza e sostenibilità. Ma occorrono decisioni e organizzazione.