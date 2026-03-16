C’è uno spettatore inquieto… nel salotto delle Cantine del Notaio

Cinema, cultura e un beneagurante brindisi con un calice di vino con tanto…di rogito notarile in quel di Rionero in Vulture( Potenza), mercoledì 18 marzo, per la presentazione del libro ‘’ Lo spettatore inquieto’’ critica della ragione visoniaria di Armano Lostaglio che è tanta parte- ricordiamolo- della memoria e dell’impegno per il cinema della Basilicata. Una testimonianza fatto di impegno civile, formazione, informazione, divulgazione confronto senza limite di età e di condizione sociale. Del resto, lasciamo a lui la descrizione per linee generali dei contenuti del libro, Armando è un ‘’militante’’ del mondo del cinema: sia che incontri dei ragazzi e sia che faccia parte della giuria di un premio, curi una rassegna o assista alle prime del festival del cinema di Venezia. E ha un pregio: la curiosità di conoscere, approfondire e di vedere film d’autore. Per farla breve è uno ‘’spettatore inquieto’’. Meriterebbe un premio per tanta fedeltà verso un sogno che ha avuto un colpo d’ala con i fratelli Lumière e portato avanti con tanti sacrifici dai gestori, sempre meno, delle sale di oggi…da difendere, per evitare chiusure,trasformazioni o demolizioni. La settima arte,aldilà dei premi, è anche questo. Non lo dimentichino quanti dai megafoni della politica parlano, spesso per autoreferenzialità, di cinema…senza sostenere il settore in maniera adeguata e con la programmazione dovuta.



Comunicato Stampa

Lo spettatore inquieto – critica della ragione visionaria di Armando Lostaglio, EditricErmes Potenza presentato a Rionero – Salotto letterario Cantine del Notaio

E’ uscito il saggio Lo spettatore inquieto – critica della ragione visionaria di Armando Lostaglio, edito da EditricErmes Potenza (pagg.160) che in anteprima ha presentato agli studenti durante il Montecatini International Short Film Festival diretto da Marcello Zeppi, (con studenti spagnoli e armeni) e che ha pure presentato a Roma al “Corti da mare” festival diretto da Virginia Barrett. Il libro è stato adottato dal liceo artistico Alfieri di Asti, con il regista prof. Giuseppe Varlotta. Mercoledì 18 marzo ore 18:00 sarà presentato nel salotto letterario di Cantine del Notaio a Rionero in Vulture, per iniziativa del padrone di casa, Gerardo Giuratrabocchetti e del CineClub “Vittorio De Sica” Cinit. Con i saluti di Giuratrabocchetti, di George Almaz (CineClub De Sica) e dell’Editore Lucio Attorre (già docente Unibas), discuteranno con l’autore la dirigente scolastica dell’I.I.S. “Fortunato” Antonella Ruggieri, il presidente dell’Università Popolare “Nitti” Michele Masciale, con le conclusioni di mons. Ciro Fanelli Vescovo della Diocesi Melfi, Rapolla, Venosa. Nella presentazione del libro si evidenzia: “È ampio il campo semantico del termine visione. Una sorta di sguardo che segna l’esistenza, la sua comprensione. Una riflessione sulle ragioni della visione, come critica ed approfondimento. Parliamo di cinema e di come si approccia lo spettatore alla partecipazione, alla condivisione, alla sua prossemica. Si offrono ulteriori spunti per indicare ed eventualmente analizzare la visione come un evento di cultura, riflessa e dunque solidale, per noi bene collettivo com’è il cinema. Visione come orizzonte nel quale lo spettatore ripone il suo mondo interiore e le relazioni esteriori. I sogni e i bisogni nello spettatore, le sue inquietudini scaturite dalla visione di un film. Laddove lasciar correre l’immaginazione, abbandonarsi a idee vaghe e fantasiose. Sognare qualcuno o qualcosa. In questo excursus vige l’intento di rivolgersi ad un pubblico di lettori che si affacci alla visione con atteggiamento o sguardo non banale o superficiale, quanto mai critico, creandosi una propria coscienza visuale e quindi interiore: nessuna pretesa pedagogica né didascalica, bensì l’acquisizione di immagini e concetti con i quali crearsi un diverso approccio alla partecipazione.” A corredo del saggio di Lostaglio, vi è una elaborazione di intuizioni ispirate da critici, scrittori ed artisti, con la proposta di alcune recensioni, di versi ispirati al cinema e un Pantheon vivente di personalità che hanno accompagnato il percorso culturale dell’autore. Seguendo questo suo concetto: Cinema ovunque, come impegno civile, come memoria da custodire. E dubbi da coltivare.



[CineClub De Sica Cinit – EditricErmes]