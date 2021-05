Capace di gesta epiche e di amori folli ma con una cultura per la bellezza, il sapere e l’anima dell’universo fino a contarne le pulsazioni. Il poeta Gabriele D’Annunzio è stato capace di questo e altro, coerente con le sue voglie e la voglia di vivere fino in fondo ogni genere di passione, con quel pizzico di lungimiranza mista a preveggenza -se vogliamo- che lo hanno portato a farne un simbolo, un modello inarrivabile e inimitabile della poesia mondiale e nazionale.



E l’uscita il 20 maggio prossimo nelle sale cinematografiche del film “Il cattivo poeta”, interpretato dal bravo e poliedrico Sergio Castellitto, non mancherà di destare riflessioni, apprezzamenti, ammirazioni e polemiche su scelte e comportamenti, che lo portarono a essere coerente ‘sempre’ con sè stesso. Il film, che racconta gli ultimi due anni del Vate dal 1936 al 1938, è diretto dal regista Gianluca Jodice che si è soffermato con un taglio preciso su un protagonista tra i più ammirati e discussi della storia del Novecento. E lo fa attraverso gli occhi e l’ammirazione…di un giovane federale del governo fascista, inviato da S.E Achille Starace numero 2 del Governo e ministro della propaganda del Ventennio, al ”Vittoriale” nella villa museo di Gardone Riviera.

E questo per capire…ed evitare che D’Annunzio potesse in qualche modo creare problemi alla nascente alleanza tra Benito Mussolini e Adolf Hitler. Quel patto di acciaio che portò una Italia impreparata alla guerra e a tenere il passo con le ambizioni e la potenza militare tedesca. Sappiamo come finì…Del resto i colpi di testa del Vate come quello di Fiume, con l’esperienza e lo Statuto lungimirante della Repubblica del Carnaro avevano incrinato i rapporti con il Duce. Ma avevano una passione in comune : l’amore, ricambiato, per le donne. Siamo stati a Gardone Riviera a ”Il Vittoriale ” e visitato a Pescara la Casa natale Museo di Gabriele D’Annunzio. Due luoghi del cuore che celebrano l’anima di una Italia fiera e passionale.



LA SINOSSI DEL FILM

“1936. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere… Già, perché il Vate, il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler. Ma al Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua lanciata carriera”.