Casting per film ” The Resurrection of the Christ” di Mel Gibson

L’annuncio è comparso sul portale Casting News,https://search.app/rZPQ6, e riguarda la ricerca di uomini e donne di età compresa tra il 18 e gli 80 anni, di aspetto ”naturale e sobrio, adatto alla rappresentazione dell’epoca. Sono richiesti uomini con capelli e barbe lunghe e corporatura asciutta, così come donne esili con capelli naturali ”. Il film sarà girato tra aprile e maggio prossimi, tra Puglia (Ginosa, Torre Guaceto, Brindisi) e per la Basilicata Matera e Craco. Non si conosce al momento la durata delle riprese dalle nostre parti. Ne sapremo di più nelle prossime settimane e dalle Ordinanza comunali che, di solito, accompagnano le riprese cinematografiche nei luoghi richiesti dalle produzioni. C’è attesa in città e in Basilicata per il ritorno di Mel Gibson,https://giornalemio.it/cinema/mel-gibson-per-resurrection-nei-sassi-in-autunno/, che quasi 25 anni fa girò e per alcuni mesi ” The Passion of Christ”. La Resurrezione, ” Resurrection” è la naturale conclusione di un progetto atteso da tempo.



dal sito Casting News

Casting Film 2026

Produzione cinematografica

Periodo riprese: aprile-maggio 2026

Puglia / Basilicata

Titolo: The Resurrection of the Christ

Regia: Mel Gibson

La produzione Panorama Films S.r.l. ha avviato nel Sud Italia i casting per il nuovo lungometraggio diretto da Mel Gibson, intitolato “The Resurrection of the Christ”. Le riprese sono previste tra l’inizio di aprile 2026 e la metà di maggio 2026, e coinvolgeranno alcune tra le località più suggestive di Puglia e Basilicata, tra cui Gravina in Puglia, Ginosa, Torre Guaceto, Brindisi, Matera e Craco.

Per questo importante progetto cinematografico, la produzione è alla ricerca di figurazioni maggiorenni con caratteristiche fisiche compatibili con l’ambientazione storica del film. In particolare, si cercano uomini e donne tra i 18 e gli 80 anni con un aspetto naturale e sobrio, adatto alla rappresentazione dell’epoca. Sono richiesti uomini con capelli e barbe lunghe e corporatura asciutta, così come donne molto esili con capelli naturali. Non saranno prese in considerazione persone con tatuaggi, piercing, unghie ricostruite o tagli di capelli moderni e colorazioni non coerenti con lo stile storico del film.

Il lavoro sarà regolarmente retribuito.

