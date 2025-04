Carlo Levi e il cinema… ne parla Luciano Veglia

Ne avevamo parlato nel gennaio scorso con una recensione del libro ” Lo sguardo di Narciso” (Effigi edizioni) di cultura e storia cinematografica, sulla figura di Carlo Levi https://giornalemio.it/cinema/con-lo-sguardo-di-narciso-don-carlo-segno-la-storia-di-cinema-e-fotografia/ e domani, 11 aprile, presso l’Hotel del Campo come da locandina il dottor Luciano Veglia, non mancherà di offrire spunti per approfondire l’apporto di don Carlo nella dimensione della Settima Musa. Per Matera, la nostra provincia, la Basilicata e il BelPaese una opportunità per riavvolgere la pellicola della memoria su una esperienza e una identità, che non vanno dimenticati. La serata, sarà introdotta dai saluti di Massimo Di Giulio, in rappresentanza dell’omomina Libreria e di Antonio ”Ninì” Zagaria per il Centro Carlo Levi