Carabinieri e carro funebre in piazza…Indaga il Pm Imma Tataranni

Per cittadini materani e turisti in transito da piazza San Francesco d’Assisi e dintorni , nella mattinata di giovedì 17 ottobre, l’aver visto uomini in divisa dell’Arma dei carabinieri e un furgone funebre, davanti a Palazzo Giura Longo, ha destato curiosità e la consueta domanda: ” ma che è successo?”. Bastava dare un’occhiata più attenta per capire che si trattava del set della fiction ”Imma Tataranni 4”, che si sta girando dal 1 ottobre fino al 9 novembre in diversi luoghi.E tra gli attori, naturalmente in divisa, Nando Irene, nei panni e nel ruolo del maresciallo Lamacchia.



Indagini avviate in attesa che arrivi l’arrembante sostituto procuratore della Repubblica Imma Tataranni, interpretato dalla brava ed eclettica Valeria Scalera. Le riprese del Film diretto da Francesco Amato, per Rai Cinema, ha tra i protagonisti oltre a Vanessa Scalera e al già citato Nando Irene Le riprese della quarta serie di “Imma Tataranni” sono partite venerdì 23 agosto a Roma. Dal 15 al 28 settembre sono state girate le scene nel Metapontino-

E con lei nel film con i ruoli arcinoti tra famiglia e lavoro Barbara Ronchi, Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso, Alessio Lapice, Alice Azzariti e gli attori materani, oltre a Nando Irene,Carlo De Ruggieri Antonio Montemurro, che interpreta il padre di Pietro De Ruggieri (Massimiliano Gallo) Erminio Truncellito di Valsinni che interpreta un personaggio della malavita, Nunziata. E ci sono altri materani che lavorano alla buona riuscita del film, con la produzione realizzata anche con l’apporto della società Blu Video Casting di Geo Coretti e Lia Trivisani ”coach” di Vanessa Scalera e ‘ materana’ di adozione. La produzione è stata anche nella vicina Altamura, come mostrano le foto postate dal sindaco Vitantonio Petronella.