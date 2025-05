Cannes, comunque, un premio all’Italia l’ha dato…con i Global

Ci si aspettava un riconoscimento al film ”Fuori’ di Mario Martone, che racconta di una storia di donne e di vita, ma dalla giuria presieduta da Juliette Binoche, ma sarà per altra occasione. Qualcosa, aldilà dai film in gara, è arrivata – come ricorda Armando Lostaglio- con i premi Global Short Flm Awards. Uno dei quali è andato al regista toscano Rossano Maniscalchi per Nexus e It’s Not Dark Yet, due lavori da vedere se la distribuzione raggiungerà anche le ultime terre della Penisola



PREMI A CANNES

Il 78.mo Festival di Cannes ha decretato i suoi ambiti premi, in una edizione stracolma di opere internazionali di ottima fattura. Fra i Premi collaterali vanno segnalati, con un certo orgoglio per diretta conoscenza, i tre premi attribuiti al regista toscano Rossano B. Maniscalchi, per i film “Nexus” e “It’s Not Dark Yet”.

Ha infatti ricevuto tre premi ai Global Short Film Awards.

“Nexus” ha vinto due premi: “Miglior Regia” e “Miglior Fashion Film”. Questo film è un’opera innovativa che unisce moda, arte, cinema e racconta la storia della stilista Lorenza Desiata.

Mentre “It’s Not Dark Yet” ha ricevuto il premio come “Miglior Documentario”. Si tratta di un’opera profonda e toccante che esplora tematiche attuali contro la violenza sulle donne.



Il regista Maniscalchi ha dichiarato:

“Sono onorato e grato per questi riconoscimenti. Voglio ringraziare il mio team e tutti coloro che hanno lavorato con me per rendere possibili questi film. Spero che questi premi possano contribuire a promuovere la creatività e l’innovazione nel cinema, nella moda e nell’arte, sia nel mondo che in Italia.”

È un cinema estetico ed innovativo quello di Rossano Maniscalchi con richiami eleganti che riflettono la sua primaria attività di fotografo d’arte. Sulla scia autoriale di cultori d’immagine come Kubrick e Varda, Maniscalchi visiona il mondo con ricercata efficacia , e in ogni sequenza propone una sua poetica vitale fra bellezza e introspezione.

Armando Lostaglio