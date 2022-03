L’iniziativa, è di quelle che riconcilia con il buon cinema e, sopratutto, con la voglia di coinvolgere i giovani, e non solo, nell’apprezzare il mondo della settima arte: tutto il mondo che è aldilà e al di qua del grande schermo. Con questo obiettivo il raggruppamento Cinema e Audiovisivo della Cna di Matera ha battuto il primo colpo di ciack di ” Campolungo”,venuta fuori da un’idea del regista attore Antonio Andrisani e direttore artistico della rassegna, dedicata a due spassosissimi attori comici del passato Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Uno spaccato sui due attori siciliani, protagonisti di 121 film, spesso con trame e sceneggiature vere e proprie parodie di film di successo come ” I due figli di Trinità”, ” i nipoti di Zorro” e via raddoppiando tra esilaranti risate e paradossi, rimasti nell’immaginario collettivo di quasi mezzo secolo di attività. E poi altri che con grandi registi come Giuseppe Tornatore ( Lo schermo a tre punte), Paolo e Vittorio Taviani ( Kaos) fino all’ultimo girato da Francesco Maresco e Daniele Ciprì (Come inguaiammo il cinema italiano) hanno consegnato alla storia le capacità interpretative di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, spesso in tv o a teatro, pronti a litigare e riappacificarsi. Matera dedicherà ai due attori siciliani alcuni degli appuntamenti in programma nei Cinema Guerrieri e il Piccolo dal 23 al 25 marzo, che culmineranno il 25 marzo -al Guerrieri- con un incontro con l’attore Giampiero Ingrassia e lo scrittore Massimo Benenato, la consegna del premio Città di Matera ai figli di Franchi e Ingrassia. Seguito dalla proiezione dei film “La giara” di Paolo e Vittorio Taviani e di ”Che cosa sono le nuvole”e di Pier Paolo Pasolini .il giorno prima al Piccolo l’incontro con il regista Daniele Ciprì e le proiezioni dei film ”Come inguaiammo il cinema italiano” e ”La vera storia di Franco e Ciccio” di Ciprì e Maresco. Il 23 al ” Guerrieri” le proiezioni in serata dei film ” Un mostro e mezzo” di Steno e ”le Spie vengono dal semifreddo” di Mario Bava. Il 23 e 24 marzo le matinèè al cinema Guerrieri con gli studenti, che assisteranno a proiezioni e dialoghi ” Da Pirandello a Pasolini”’