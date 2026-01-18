Campanaccio libero…da ciò che lo soffoca e snatura.

Un Enzo Avitabile infastidito dal suono dei campanacci di due squadre sopraggiunte nel mentre lui partiva con il suo concerto e che intima loro: “Quagliò ma no putite annà a sunà a nata vann?” (e che ha continuato a proferire anche qualche parola di troppo) è stata una delle due istantanee che nella serata di chiusura del Campanaccio di San Mauro Forte, ieri sera (come da video che pubblichiamo a fondo pagina), hanno reso plastico l’incongruenza delle sovrapposizioni che nel tempo hanno interessato l’evento. Con lacci e lacciuoli di vario tipo che stanno inficiando l’essenza di questo rito identitario recuperato a livello di massa agli inizi degli anni 80 nel mentre rischiava di finire -dopo la eroica resistenza nel tempo della squadra di “Terramot”- nel dimenticatoio. Non è certo colpa dello straordinario artista che è Enzo Avitabile se si è ritrovato ad impersonare -suo malgrado- plasticamente la faccia dello “spettacolo” (nello specifico il concerto infilato come un cavolo a merenda nell’evento) che caccia via dalla piazza “i protagonisti” di questo intenso e sentito appuntamento della comunità sanmaurese: i liberi suonatori di campanaccio. Messi così emblematicamente in secondo piano, marginalizzati, rispetto al concerto dell’artista di turno inopinatamente messo in cartellone nella serata sbagliata. Una sovrapposizione incongrua che si continua a perpetrare nel tempo, senza alcuna valutazione del danno arrecato alla potenza dell’evento e al pieno dispiegamento dello stesso che oltre a vedere le squadre (sempre numerose e soprattutto sempre più zeppe di giovani e giovanissimi) girare per le strade del paese, prosegue nelle sua naturale coda conviviale nelle tantissime cantine scavate nel tufo. Fase che andrebbe potenziata e sostenuta (magari con parte di quelle risorse ora destinate al concerto) con una sua valorizzazione non disgiunta proprio da quell’altra specificità di San Mauro Forte che sono proprio le “grotte” che affacciano nella zona a nord dell’abitato in cui si produce, si conserva e si consuma il vino. Cosa che già avviene in modo spontaneo sempre ad opera dei protagonisti, ma che si consuma purtroppo in parallelo al concerto che si svolge in Piazza Monastero. Un corto circuito che impedisce a chi vuole vivere il Campanaccio sino in fondo di privarsi di musica di qualità come quella di ieri sera. Ecco, sarebbe qualcosa da evitare in futuro. Il concerto, se proprio si intende farlo, andrebbe collocato non nella stessa serata della sfilata delle squadre. Anche perchè, come è apparso chiaro anche ieri sera, tanta gente è arrivata in Paese giusto per l’orario dell’esibizione di Avitabile, evidentemente poco interessata al Campanaccio. Visitatori che, quindi, sarebbero comunque giunti anche in una data aggiuntiva. Ma la presenza ingombrante del concerto ha contribuito, sempre ieri sera, anche a rendere la plastica inutilità di un’altra sovrapposizione che fa a pugni con il naturale anarchico incedere dei “liberi suonatori di campanaccio“, ovvero “la premiazione” sul palco da parte delle autorità politiche (che poi premiazione non è, non essendoci alcuna gara, ma semplicemente la consegna di una targa ricordo) di ogni caposquadra. Una pratica rinnovatasi negli anni e che ha funzionato fino a quando si è riuscito ad organizzare “la sfilata di tutte le squadre” che insieme -ad un’orario preciso- scendevano da Piazza Caduti sino a Piazzale Monastero. Ma se ciò non è organizzato per bene o non c’è più la disponibilità delle squadre a farlo. Se non si conosce nemmeno quante squadre saliranno su quel palco (come è apparso evidente), accade che va in scena quello spettacolo imbarazzante a cui ha assistito attonita la piazza. Con il primo cittadino nelle vesti di presentatore che chiedeva ad un solo rappresentante per ogni squadra di salire velocemente a ritirare “il premio“, operazione andata a rilento non essendoci stata -per l’appunto- alcuna sfilata, per cui le squadre sono arrivate ognuna per proprio conto e con tempi diversi. Dando vita ad una situazione caotica e per alcuni versi surreale che ha provocato proteste e malumori, con scambio di battute piuttosto sopra le righe tra il Sindaco palesemente irritato e componenti di squadre e/o singoli cittadini. Sindaco che ripeteva che bisognava fare in fretta perchè doveva iniziare il concerto e chiedeva (a chi?) se c’erano altre squadre che dovevano essere “premiate” (cosa che sarebbe dovuta essere nota in primis a chi organizza una “premiazione“). Imbarazzo generale, palpabile tra chi assisteva e tra cui fioccavano osservazioni non certo benevole. Imbarazzo generale, poi ripresentatosi con il difficile inizio del concerto, come abbiamo raccontato prima. Eppure, non tutto viene per nuocere se -quando la realtà ci mette sotto il naso ciò che a parole non abbiamo mai voluto vedere in precedenza- si traggono le dovute conseguenze per fare ciò che sarebbe necessario da tempo. Avviare una profonda riflessione su questo “bene comune“, sforzandosi di evitare di buttarla in polemica fine a se stessa. Perchè, parafrasando De Andrè “anche se non ve ne siete accorti siamo lo stesso coinvolti“, tutti. In quanto le “colpe” di questo degrado dell’evento vengono da qualche decennio, senza che nessuno abbia mai avuto il coraggio e il dovere intellettuale di provvedere ad effettuare le dovute correzioni per evitare la deriva a cui assistiamo. Il Campanaccio non è di destra, non è di sinistra, non è di centro. Deve rimanere un momento di identità, di appartenenza a questa comunità. Nei primi anni 80 le poche squadre (una, due massimo) erano miste, a dimostrazione di come l’identità comunitaria soverchiasse le pur profonde divisioni politiche dell’epoca. E’ abbastanza simbolico che la deflagrazione visiva delle contraddizioni prima elencate, sia accaduta proprio nell’anno in cui, per esclusivo merito del calendario in cui il 17 è toccato essere di sabato, il Campanaccio, anche nella sua trasposizione istituzionale, si è tenuto nelle sue tre giornata canoniche: 15, 16 e 17 gennaio. Un evento unico, originale nel panorama regionale delle tradizioni contadine ereditate dalle varie comunità. Una unicità che è stata incrinata nel momento in cui sono state messe in campo altre due operazioni. La prima, quella di rendere la sua data ballerina, privilegiando il primo sabato utile che il calendario assegnava nei paraggi di quella data secca che è sempre stato il 16 gennaio. Insomma, un Campanaccio “à la carte“, una tradizione millenaria ridotta ad una sagra qualsiasi delle tante che si consumano in giro. La seconda è stata quella di trasformarlo in uno dei tanti “carnevali”, ben sapendo che il Campanaccio è cosa ben diversa e distinta dal carnevale. Semmai ne è solo la porta d’ingresso. Insomma, parafrasando anche Ennio Flaiano “la situazione è grave ma non è seria“, sebbene tutto lasci pensare che lo possa diventare. Sarebbe auspicabile pertanto che su questo, ripetiamo “bene comune“, un gesto di generosità e intelligenza collettiva. Che si faccia lo sforzo di andare oltre la forte polemica politica che pur è palpabile nella comunità e si esamini la situazione per mantenere ciò che di positivo è stato fatto nel tempo e modificare ciò che appare palesemente improponibile ancora e ancora. Lo merita tutta quella bella gioventù, così entusiasta che abbiamo visto sfilare ancora in queste sere, sempre più numerosa e partecipe.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.