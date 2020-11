Bravi e propositivi. Nasce il comitato “Io voglio differenziare…’’

Il dente avvelenato ce l’hanno in tanti per i disagi che sanno accompagnando l’avvio a Matera del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e avrebbero preferito che il meccanismo partisse bene, senza starsi a chiedere tanti “Perché’’ e “Per Come?’’ il mastello è ancora lì o perché, come accade al rione Piccianello, si svuotano i cestini di alcune strade e si lasciano colmi da una settimana altri. Misteri e limiti organizzativi. Ma loro quelli del neo comitato “Io voglio differenziare…’’ guidati dalla Elettra Michelina Montemurro che, con APP alla mano e mastelli di prossimità, vogliono essere propositivi, entrare nel merito delle problematiche, confrontarsi con il sindaco Domenico Bennardi, l’assessora all’igiene urbana Lucia Summa e se possibile anche con l’azienda per superare le criticità . E migliorare, per quanto possibile, un servizio che nelle aspettative di tutti dovrebbe aiutare Matera a diventare città riciclona. Ed è il modo giusto di porsi davanti a un problema e a un capitolato d’appalto che desta non poche perplessità e che va migliorato. Ma ci sono delle pecche che continuano a procurare malumore e insofferenza. Il Comitato è pronto a collaborare con altri cittadini e con l’Amministrazione comunale. Ma prima leggete il comunicato stampa e poi contattate pure il Comitato. Buon lavoro, per la nostra Matera, naturalmente.

COMUNICATO STAMPA

In data 11/11/2020 si e’ costituito il comitato “Io voglio differenziare…” con l’intento di sostenere sia il progetto della raccolta differenziata, sia l’attuale amministrazione comunale, nello sforzo da essa profuso nella gestione di questa eredita’ scomoda e irrinunciabile.

Il metodo sarà di evidenziare criticità e proporre suggerimenti, nell’attesa che arrivi a scadenza l’attuale contratto, quando verrà rivisto il sistema scriteriato adottato di differenziazione e raccolta del pattume senza escludere, nelle more, un eventuale intervento di variazione dello stesso che vada ad attenuare gli attuali effetti negativi.

Basterebbe prendere esempio da Best Practices già sperimentate che diano contezza del conferimento e certamente al passo con i tempi e degne di una città patrimonio dell’Unesco.

Si è chiesto:

– un incontro con il Sindaco Domenico Bennardi, l’assessore Summa Maria Lucia e il dirigente preposto al settore che ci occupa;

– di conoscere il nome del responsabile del procedimento e i relativi contatti, in modo da avere risposte certe in tempo reale in merito alle disfunzioni rilevate nel quotidiano.

La Coordinatrice del Comitato

“Io voglio differenziare…”

E.Michelina Montemurro

Per contatti 349/7458975