Bluvideo avvia Open Casting per prossime produzioni…

…Lecito pensare alla attesa fiction di Rai Uno ” Imma Tataranni 3 Sostituto procuratore”. Ma a quanto pare arriveranno dell’altro , che contribuirà ad accendere i riflettori su Matera e su tutto quanto continua a destare interesse tra registi, produttori e attori. Lo diciamo dopo aver appreso che la Bluvideo avvierà a Matera in questo fine settimana un open casting per altre produzioni cinematografiche. E alla società materana che opera nell’audiovisivo, con esperienze e collaborazioni anche internazionali, sono abituati a lavorare in silenzio e con professionalità. Qualcosa di certo verrà fuori nelle prossime settimane. Ma pronti a registrare il prossimo ”Ciak, si gira!’ Di seguito tutte le informazioni utili per partecipare alla selezione aperta, traduciamo liberamente dall’inglese Open casting, per quanto arriverà a Matera nel 2023…

PRENDETE NOTA…

SABATO 4 MARZO dalle ore 9:30 alle ore 18:30

DOMENICA 5 MARZO dalle ore 9:30 alle 12:30

IL CASTING è aperto a tutte le persone interessate purché maggiorenni, precluso ai dipendenti della pubblica amministrazione (nel rispetto delle norme vigenti)

I CASTING SI TERRANNO PRESSO BLU VIDEO MATERA vico Piave 1

Modalità e requisiti per

CANDIDARSI :

avere età compresa tra i 18 e i 75 anni e avere disponibilità per essere occupati anche per più giorni (quindi essere inoccupati o avere un lavoro che permetta di assentarsi senza problemi)

ISTRUZIONI PER I DOCUMENTI RICHIESTI.

– FOTOCOPIA carta di identità

– FOTOCOPIA codice fiscale.

– FOTOCOPIA iban personale con intestazione della banca o delle poste

– Indirizzo email

– Numero di telefono

Riferimenti Casting Coordinator: Geo Coretti e Lia Trivisani