Di film ne ha girati tanti e di successo , sopratutto nelle vesti di attore, ma con ” Bentornato papà” il regista Domenico Fortunato ha aperto una bella pagina su una storia che fa riflettere e che fa bene al cinema del BelPaese. Avremo modo di parlarne al debutto nel Bif&st 2021, in programma a Bari dal 25 settembre al 2 ottobre e successivamente nelle sale cinematografiche con Altre Storie, Matera compresa naturalmente. E una spinta in più a parlarne viene dall’ampia servizio comparso sulla home page di Ansa.it che potrete leggere all’indirizzo web https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2021/09/05/fortunato-in-bentornato-papa-famiglia-fra-traumi-e-crescita_bec45a6c-1c50-44ac-bc43-72be67250072.html. ”



“Sono davvero felice e onorato -ha affermato l’ottimo attore e regista Domenico Fortunato- che Bentornato papà sia stato scelto tra i film in concorso al Bif&st e spero che il pubblico lo apprezzi – ha aggiunto l’attore e regista – Ringrazio quindi Altre Storie, Rai Cinema e il Bif&st per aver creduto in me”. L’auspicio è che il film riscuota consensi e premi, naturalmente. e che per il ”nostro” Domenico Fortunato possa cimentarsi su altre storie e progetti.



LA TRAMA

Bentornato Papà racconta la storia di una famiglia del Mezzogiorno , scossa da una scoperta improvvisa, che mina la loro serenità. Sebbene, come in ogni nucleo familiare, vi siano incomprensioni e litigi, sono la classica famiglia unita tra loro, nonostante età e differenze. Franco, il padre, è un uomo che per tutta la vita ha lavorato e provveduto ai suoi cari, soprattutto ai figli: Andrea, un universitario con il timore di non farcela, e Alessandra, una ragazza molto sensibile che spera un giorno di insegnare in una scuola materna. Accanto a Franco c’è anche Anna, moglie e madre apprensiva e affettuosa, e suo fratello Silvano, più grande di lui.

Da vedere su youtube link https://youtu.be/sVTk8tsZ1f8