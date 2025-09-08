Bene…Carmelo, fatti vivo! E Maresco si inventò un film fatto per Bene

Il gioco di parole ci sta tutto per descrivere per grandi linee un film, uscito il 5 settembre, che va visto in sala e del quale abbiamo avuto un assaggio visionando un ”trailer”, che è un tripudio di trovate dalla sequenza pirotecnica. La locandina con animali, personaggi e la regia dei fili propri della tradizione del teatro siciliano, dalla quale Franco Maresco attinge a piene mani, anticipano quello che sarà il filo conduttore di un lavoro narrato tra la spensieratezza e la goliardica e gli interrogativi di un ”creativo” del passato come Carmelo Bene. Da tutto questo viene fuori l’interrogativo dello sceneggiatore ( ?) Umberto Cantone su dove sia finito l’amico e regista Franco Maresco. A saperlo…Forse lo sa un ”santo volante ” del passato al centro di dispendiose scene girate e senz’altro Maresco, che alla fine si farà vivo per far sentire e suonare la sua campana. Gloria in Exelcis Deo? Armando Lostaglio ce ne offre una anticipazione, utilizzando temi e parole di un film fatto per Bene. Se potete e vi va andate a vederlo.



Franco Maresco, l’anarchia filmica come bene d’altrove

“Un film fatto per Bene” di Franco Maresco, in concorso a Venezia 82, rappresenta la comicità e l’originalità di raccontare in modo più singolare ed anarchica che si possa immaginare, come mai si vede sullo schermo: verrebbe da dire “una danza infernale della ragione attorno ai due poli della follia” mutuando il Tingeltangel valentiniano. Eppure qui siamo nei territori di una caustica narrazione apparentemente televisiva, urticante e mai banale. Non allineata, autarchica, ma totalmente spassosa. Capace cioè di rompere gli schemi del cinema di purezza narrativa. Non c’è “linguaggio” perché a Maresco il termine non appartiene, non c’è storia, ma c’è solo un celato bisogno di scolpire un senso nuovo di anticonformismo, lungi dall’essere motivato e neppure apprezzato. Chissà cosa avranno pensato i giurati del concorso guidati da Alexander Payne, nel vedere questo film che a suo modo intende omaggiare quel genio della scena che fu Carmelo Bene.

Encomio va dato pertanto ad Andrea Occhipinti per essersi “immolato” a produrlo, e ad Alberto Barbera nel proporlo in concorso, in una Mostra che lascia un segno, ancora una volta, in chi guarda al cinema come antidoto al pensiero unificante e talvolta umiliante.



Sostiene Franco Maresco: “da tempo mi sono accorto che ogni mio film non è stato altro che una trappola in cui mi andavo a infilare con impietoso autolesionismo. E comunque dovete sapere che chi non sa fare niente può sempre contare sul cinema. Un film non si nega a nessuno! Eppure si omaggiano Pasolini e Bergman, Fellini e Quarto potere, in filigrana. Con sequenze blasfeme dai precedenti suoi film, “personaggi che in un paese normale venderebbero pop corn” e che invece padroneggiano la TV di stato (Gigi Marzullo ad esempio). Ce n’è per tutti, in un panorama comicamente drammatico che Maresco esalta omaggiando Carmelo Bene a suo modo, con l’amico cicerone Umberto Cantone, regista anch’egli.

Si ride e si piange di se stessi, nel velo drammaturgico del santo ignorante San Giuseppe da Copertino, caro proprio all’attore salentino.

Armando Lostaglio

