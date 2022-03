Ne avevamo parlato nel settembre scorso per l’esordio del film con l’attore materano Domenico Fortunato al Bifest di Bari, https://giornalemio.it/cinema/bentornato-papa-esordio-al-bifst-2021-con-fortunato-sugli-scudi/, segnalando le proiezioni di ‘’ Bentornato papà’’ a Matera e su scala nazionale. Un film da vedere e con una bella storia. Potremo vederla in tv su Rai, in prima serata, mercoledì 2 marzo 2022 . Nel cast, oltre a Domenico Fortunato,che è anche regista del film,Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini, Giuliana Simeone, Silvia Mazzieri, Giulio Beranek, Sara Putignano, Franco Ferrante, e con la partecipazione straordinaria di Giorgio Colangeli e Dino Abbrescia. Bentornato papà e una produzione AltreStorie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli. E’ il primo film dell’anno per Matera città del cinema, alle prese con tante incompiute ( Casa del cinema, scuola di cinematografia) e con una Lucana film commission ancora priva del presidente. Una nebbia calata sul settore, per mediocrità, protagonismi, illusioni e occasioni mancate. Senza cultura di impresa non si va da nessuna parte. Si resta dietro le quinte ad aspettare che qualcuno, da fuori, apra un tendone coperto di polvere e ragnatele.