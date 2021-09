Quando dal pianeta DVS, della dimensione vacanziera spaziale spuntano due marziani, dalle sembianze paesane, come Antonio Andrisani e Dino Paradiso, significa che la vera anima della Basilicata (genuina e paradossale se volete) è in buone mani e che i turisti arriveranno a frotte anche con le astronavi a forme di piatti copputi (quelle da lagane, ceci e peperoni cruschi) o avveniristiche a propellente goliardico, che fa decollare anche il Pil.. il prodotto interno lordo di tanti centri della aree collinari e montane. Merito della webserie ” Basilicata arrival- Due turisti dallo spazio” che sarà in rete dal 20 settembre, con la prima puntata su Irsina, sulle pagine social di ”Basilicata cineturismo experience”, il progetto attivato dal Gal start 2020 per valorizzare il territorio con l’impiego di audiovisivi.



E la conferenza stampa, moderata dal collega Sergio Palomba, e presentata al cinema ”Il Piccolo” ,con un assaggio del ‘trial’ promozionale, ha confermato la validità e l’efficacia di un lavoro che ha coinvolto- e questo va merito agli organizzatori- tante valide professionalità della nostra regione. Una webserie realizzata dalla società Rvm Broadcast e finanziata nell’ambito del progetto nell’ambito del progetto di cooperazione “Basilicata Cineturismo Experience +”.



La web serie, in 14 puntate, ha come protagonisti gli attori lucani Dino Paradiso e Antonio Paradiso, nel ruolo di due marziani capitati in una terra sconosciuta – la Basilicata- che scoprono visitando paesi, incontrando la gente, degustando prodotti tipici locali e apprezzando curiosità,luoghi comuni che rendono unica una regione dai tanti paesaggi e in grado di attrarre visitatori anche da altri mondi.



Il lavoro, diretto da Roberto Moliterni, ha come protagonista anche Manola Rotunno attualmente impegnata a girare il film ” Scordata” di Rocco Papaleo. Le 14 puntate diffuse fino al 20 ottobre, con una prima dedicata a Irsina e l’ultima a Maratea, rappresenta – hanno detto i promotori – una maniera originale e innovativo per promuovere la Basilicata, lungo itinerari inediti, da scoprire e valorizzare.



Antonio Andrisani, patito di fantascienza, per quei pochi che ancora non lo sanno, inseguono Marte in tv o dal web o sono fermi alla dimensione in bianco e nero del ”Pianeta Papalla” che mezzo secolo fa pubblicizzava gli elettrodomestici della Philco, ha parlato di film nel film e di tanti positivi messaggi su una Basilicata tutta da scoprire, in coppia con Dino, e con un invito a valorizzare le diversità, che possono essere senz’altro una risorsa per una Basilicata colpita dalla emorragia della emigrazione e della desertificazione. Il resto lo faranno e continueranno a farlo i vertici del Gal, il presidente Leonardo Braico, il vicepresidente Nicola Caruso, il dinamico direttore Giuseppe Lalinga, pioniere del progetto di cinema esperienzale, e quanti con umiltà e professionalità ci mettono faccia, risorse e tempo per promuovere la Basilicata anche sul pianeta delle vacanze.