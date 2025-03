Azione chiede si salvare e sostenere i cinema nei piccoli centri. Ma ora progetto e soldi…

Nicola Morea, consigliere regionale di Azione, che è stato sindaco di Irsina (Matera) e conosce le realtà dei piccoli centri che subiscono gli effetti dello spopolamento e la necessità di tenere vivi i presidi culturali chiede, insieme al collega Marcello Pittella presidente del consiglio, al massimo Ente territoriale di mettere mano alla coscienza, con la dovuta programmazione, e alla tasca per sostenere le sale cinematografiche nei piccoli centri per evitare che chiudano. Del resto i costi sono quelli che sono e occorre fare di più per l’educazione ai linguaggi cinematografici, all’audiovisivo. Quello che sta facendo con passione e da anni Armando Lostaglio con il cineclub ‘’ Vittorio De Sica’’ di Rionero in Vulture ( Potenza) nelle scuole, nei centri sociali e anche in carcere e di recente Ivan Moliterni con il progetto Ombre Meridiani vanno al cuore del problema: formare e informare il pubblico. E’ questo è fondamentale per tenere in vita le sale. Morea ha lanciato un sasso nello stagno. Tocca alla Regione ripiegarsi con Lucana film commission,gestori, sodalizi e altre figure che si impegnano per la settima arte lavorare a un progetto concreto, fattibile e che abbia le risorse adeguate per cominciare e andare avanti.

Struttura di coordinamento dell’attività di informazione e comunicazione

UFFICIO STAMPA

Cinema piccoli Comuni, Morea: “Salvaguardare presidi culturali”

Pittella e Morea presentano una mozione per “Sostenere e rilanciare le sale cinematografiche nei piccoli comuni della Basilicata”

Sostenere e rilanciare le sale cinematografiche nei piccoli Comuni della Basilicata: questo l’obiettivo della mozione presentata in Consiglio Regionale dai consiglieri di Azione Marcello Pittella e Nicola Morea. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che i cinema di paese, oltre a essere luoghi di aggregazione sociale, rappresentano un importante strumento di diffusione culturale, soprattutto nelle aree interne.

“Negli ultimi anni – spiega il consigliere regionale – molte sale cinematografiche nei piccoli centri hanno chiuso o affrontano difficoltà economiche sempre più gravi. È fondamentale che la Regione Basilicata si faccia promotrice di misure concrete per il loro sostegno, attraverso incentivi, contributi per l’innovazione tecnologica e politiche di promozione culturale mirate”.

La mozione presentata mira a prevedere strumenti finanziari e normativi a sostegno delle sale di prossimità e dei cinema indipendenti. Valuta inoltre la possibilità di creare un circuito di sale e spazi culturali nelle aree interne e nei comuni privi di strutture adeguate, gettando le basi per una rete che veda il cinema come strumento di valorizzazione di questi territori: lo fa prevedendo lo stanziamento di risorse per la digitalizzazione, per l’adeguamento strutturale e la programmazione di qualità, favorendo anche il recupero di edifici dismessi. Favorisce la collaborazione tra cinema, scuole e associazioni culturali per promuovere l’educazione all’audiovisivo tra i più giovani, incentivando l’attenzione verso il cinema d’autore e d’essai attraverso agevolazioni per esercenti e distributori e la collaborazione con istituzioni nazionali. Considera, infine, la possibile creazione di un fondo regionale per la produzione e la distribuzione di opere che valorizzano il territorio.

“Il cinema – conclude Morea – non è solo intrattenimento, ma un elemento essenziale per la crescita culturale e sociale delle nostre comunità, e ha una forte capacità aggregatrice. Salvaguardare i cinema nei piccoli paesi significa mantenere vivi spazi di condivisione e cultura, contrastando il rischio di spopolamento e isolamento delle aree interne della Basilicata”.

Così, in una nota stampa, il capogruppo di Azione in Consiglio regionale, Nicola Massimo Morea.