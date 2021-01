Ragazzi e ragazze reclute di una caserma del 2020 per il docu-reality ”La Caserma” andato in onda mercoledì 27 gennaio su Rai Due con la concorrenza della partita di coppa Italia Juventus-Spal e di Chi l’ha visto? su Rai3. Una bella concorrenza, che ha avuto il suo pubblico. Lo abbiamo visto a sprazzi e lo abbiamo giudicato interessante, visto che il servizio militare di leva obbligatorio lo abbiamo fatto oltre 40 anni fa nel corpo dei Bersaglieri. Altri tempi, un’altra Italia e altre generazioni a confronto con una sequenza di adempimenti scanditi da rispetto, orari ed esperienze di vita che hanno formato tanti uomini: dalla corvèe alla polveriera, dai compiti istituzionali ai campi militari. E allora, fino alla soppressione della Leva Obbligatoria il 29 luglio 2004, il servizio ha avuto ordinamento e regole precise. Vero, dietro, c’era il supporto di una istituzione come la famiglia e valori identitari precisi. Senza regole e senza valori non si va da nessuna parte e il disagio sociale che, per un motivo o un altro, sfociano nella devianza sono lo specchio di un Paese che deve dare risposte anche in questo settore.



Non sarebbe male che accanto alla opportunità del volontariato civile ci fosse anche quella in divisa -per un tempo ridotto, tre o sei mesi- di imparare e rispettare regole per sè stessi e per il Paese. Sarebbe un modo per guadagnarsi le ”stellette” sul campo e contribuire a formare le nuove generazioni, che vivono troppo spesso nel vuoto ed emulativo mondo dei social. La realtà è un’altra e imparare a rimboccarsi le maniche, a rapportarsi con gli altri, i problemi, lungo una scala di doveri non può fare che bene. Ci hanno colpito i volti scanzonati, di sufficienza, dei giovani protagonisti de ” La Caserma ” (Per saperne di più cliccate sul sito o copiate l’indirizzo

https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2021/01/Su-Rai2-arriva-La-Caserma-557a9c1c-4aa8-4555-8a79-019c581343d2-ssi.html) si sono rapportati con uomini e donne in divisa da addestramento.



Un biglietto da visita identitario e di benvenuto in ”Caserma ”, a Levico (Trento) per i ragazzi di oggi, obbligati a fare i conti con disciplina, dovere, rispettare le gerarchie sin dalla visita medica (un tempo arrivava la cartolina per la Leva, che costitutiva un primo monitoraggio sanitario sulla popolazione giovanile maschile) , e con l’ultima telefonata ai propri cari, prima di lasciare fuori mondo social, protagonismi, influenzer e altri modelli e stili di vita. Avanti Marsch! Alzabandiera e flessioni per assaporare il mondo delle stellette. Il tutto in sei puntate di mercoledì…in attesa di un permesso da ”36, 48 ore o di una licenza 5+2”, salvo camere di punizioni naturalmente. Cpr e cps in agguato…