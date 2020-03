L’allarme l’avevamo lanciato nei giorni scorsi circa l’innalzamento dei prezzi di alcuni beni di prima necessità, che si registrano nel BelPaese quando ci sono situazione di difficoltà, distribuzione che inducono qualche furbetto a speculare sulle disgrazie altrui, Un tempo c’erano i vigili annonari, che monitoravano il costo di questo o quel prodotto, poi l’avvento spropositato di una economia dalle mani libere- come accaduto a ridosso e durante l’anno da capitale europea della culturale, fino al grido di allarme di quanti operano a sostegno degli anziani e dei consumatori materani.Con una nota inviata al sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri,e per conoscenza agli assessori al bilancio Eustachio Quintano e alle Politiche sociali Marilena Antonicelli. i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil e le associazioni dei consumatori Adoc, Adiconsum e Federconsumatori hanno chiesto di intervenire, anche con la convocazione dell’Osservatorio comunale sui prezzi, per monitorare gli aumenti su beni di primi necessità, in una fase difficile per anziani e cittadini procurata dalle difficoltà procurate dall’epidemia da coronavirus.” Chiediamo – affermano le associazioni di categoria- la convocazione dell’ Osservatorio Comunale dei Prezzi, per un incontro operativo nella formula a distanza, virtuale e digitale, per una disamina delle problematiche esposte. Ciò consentirebbe di denunciare e chiedere alle Autorità preposte interventi immediati per contrastare e stroncare manovre speculative su beni e servizi di prima necessità in danno dei cittadini” La richiesta segue a segnalazioni ricevute di aumenti dei prezzi, in alcuni punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di prodotti farmaceutici. E non sarebbe male che la materia, per le ricadute sociali che ha la questione, finisca sul tavolo del Prefetto.



LA NOTA DI SINDACATI PENSIONATI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI.

Al Sindaco di Matera

Raffaello Giulio De Ruggieri pec:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

All’Assessore al Bilancio Eustachio Quintano

mail:quintanoeustachio@virgilio.it

All’assessore alle Politiche Sociali

Marilena Antonicelli

mail:maryanto64@gmail.com

Matera lì, 30 marzo 2020

LETTERA APERTA

Signor Sindaco,

il Covid-19, comunemente detto Coronavirus, sta costringendo tutti noi a confrontarci con una realtà inedita, densa di preoccupazioni e in alcuni casi di dolore e sofferenza.

È una prova difficile. Ciascuno di noi è attraversato da mille pensieri e sensazioni. Abbiamo regole di vita da rispettare per salvaguardare la salute di tutti. Tutto è cambiato in attesa di un ritorno ad una vita normale.

In questa fase delicata in cui tutti siamo chiamati in prima persona a collaborare per preservare la salute pubblica, stiamo ricevendo molte segnalazioni da parte di utenti che nelle farmacie e nei punti vendita di generi alimentari stanno rilevando aumenti dei prezzi sui prodotti del tutto ingiustificati e ingiustificabili che colpiscono ancor di più famiglie indigenti, anziani e fasce deboli della popolazione.

Si tratta dell’ennesima, intollerabile, speculazione che scaturisce dall’emergenza coronavirus, una scorretta e subdola pratica commerciale che si insinua in una situazione di allarme sociale incrementando il prezzo di vendita di prodotti e generi di primaria necessità.

In una fase eccezionale come quella che il Paese sta vivendo, assistere a queste speculazioni è davvero spregevole. Per questo ci aspettiamo che chi mette in atto condotte di questo tipo venga prontamente e severamente sanzionato, consentendo ai cittadini l’accesso ai beni indispensabili a prezzi accettabili e corretti.

Al fine di definire azioni finalizzate al contenimento del lievitare dei prezzi e sviluppare azioni di informazione e deterrenza, le scriventi OO.SS. SPI-CGIL FNP-CISL UILP-UIL, unitamente alle Associazioni FEDERCONSUMATORI ADICONSUM ADOC, chiedono alla S.V. di convocare l’Osservatorio Comunale dei Prezzi, già oggetto di precedenti riunioni, in un incontro operativo nella formula a distanza, virtuale e digitale, per una disamina delle problematiche esposte. Ciò consentirebbe di denunciare e chiedere alle Autorità preposte interventi immediati per contrastare e stroncare manovre speculative su beni e servizi di prima necessità in danno dei cittadini.

Sicuri di un riscontro positivo, cogliamo l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

SPI-CGIL FNP-CISL UILP-UIL

A. Vaccaro E. Zuardi C. Vaccaro

FEDERCONSUMATORI ADICONSUM ADOC S.Attico M. Festa M. Tubazio