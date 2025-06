Arriva nelle sale cinematografiche “Poveri noi” girato in Basilicata

POVERI NOI, diretto da Fabrizio Maria Cortese e scritto insieme a Federico Moccia sarà il film di apertura dell’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival il 19 giugno.

Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Maria Grazia Cucinotta sono i protagonisti di questa commedia che ha come tema portante l’amicizia. I protagonisti del film daranno vita ad un crescendo di situazioni davvero imprevedibili, che hanno l’obiettivo di divertire ma al tempo stesso di far riflettere sul significato dei valori realmente importanti nella vita di tutti. Nel cast spicca anche la partecipazione straordinaria di Ricky Tognazzi.

POVERI NOI, prodotto da Orange Pictures con Rai Cinema con il sostegno della Lucana Film Commission e del PO Val D’Agri uscirà nelle sale il 19 giugno distribuito da Adler Entertainment.

“Questa che la Lucana Film Commission ha sostenuto è una commedia ambientata in ben otto comuni della Basilicata, dichiara Margherita Gina Romaniello, Presidente Lucana Film Commission, oltre che nel capoluogo Potenza, Abriola, Aliano, Lagonegro, Sant’Arcangelo, Viggiano, Villa D’Agri e Marsico Vetere che racconta una storia di valori positivi, e che riflette quelli che rendono quello lucano un territorio ospitale ed accogliente. Il cast di talento e naturalmente il coinvolgimento di molte maestranze lucane completano l’importanza del connubio cinema e territorio lucano racchiuso nel film “Poveri noi” che dopo il grande schermo approderà in autunno in prima serata su Raiuno”.

SINOSSI

La facoltosa famiglia Mariani, composta dai genitori Edoardo e Giovanna e dai tre figli un po’ “spocchiosi” e viziati, Giacomo, Emma e Lidia, si ritrova improvvisamente sull’orlo del fallimento a causa di un investimento sbagliato.

I genitori cercano di nascondere ai figli la spiacevole situazione, ma presto tutto precipita. Senza più un soldo, privati di ogni privilegio e abbandonati dai loro ricchi amici, i Mariani sono costretti a trasferirsi dalla loro lussuosa villa ad un umile sottoscala in un quartiere degradato.

Quando tutto sembra vacillare, Ottavio, un ex compagno di liceo di Edoardo perso di vista ormai da anni, e la sua famiglia, si rivelano gli unici disposti ad aiutarli senza chiedere nulla in cambio.

Nella nuova situazione di indigenza, i Mariani iniziano a scoprire ciò che conta davvero nella vita.

https://www.youtube.com/watch?v=z-CBoFIEjpo