Arriva Chiara Francini e il ”Piccolo” e i fans attendono il sequel del film…

…”Coppia aperta e quasi spalancata”,naturalmente, che l’attrice e scrittrice toscana ha presentato a Matera, soddisfacendo interesse e attesa di quanti ( pubblico in prevalenza femminile) hanno decretato il tutto esaurito per la prima del film che abbiamo anticipato nel servizio https://giornalemio.it/cinema/chiara-francini-al-piccolo-di-matera-ed-e-gia-un-successo/. Ed è toccato a Licia Padula , titolare del cinema ” Il Piccolo”, presentare l’autrice di un lavoro legato a una intuizione di Franca Rame che continua a richiamare il pubblico di cinema e teatro oltre che dei lettori. E, infatti, parte del pubblico ci ha detto di aver apprezzato un libro che induce a riflessioni, nonostante siano passati 40 anni dal lavoro della moglie di Dario Fo. Una coppia che ha rivoluzionato teatro, schemi, luoghi comuni, mettendo a nudo…quello che era palese ma tenuto sotto le lenzuola o tra le mura domestiche.



” Il film -ha detto Chiara Francini- è un classico, sempre attuale, parla della sempiterna favola o del sempiterno martirio dell’amore quando è coppia , che parla a tutti, a tutte le generazioni e credo che la cosa in più è che è un film fortemente radicato nella realtà. Dopo 40 anni, il testo di Franca Rame è del 1983, mi sono chiesta : ” esiste oggi la coppia aperta, quasi spalancata?” Sono andata a parlare con i poli amorosi, nei loro circoli e quindi è un film che non solo tocca argomenti, che riguarda tutti noi ma lo fa in maniera profonda, perchè è calato totalmente nella realtà” Ma esiste questo tipo di coppia,aperta, quasi spalancata? E l’autrice risponde con una verità a metà. ” Esiste – ha detto – come esiste la monogamia, però nessuna delle due è perfetta”. Scontato chiederle se ci sarà un seguito del film. ” Mah -ha commentato- con tutto il materiale girato il sequel lo potremmo già fare. Magari sì”. E chissà anche un film da girare a Matera, che vorrebbe visitare più a lungo. L’attendiamo per entrambi i progetti.