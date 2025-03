Arisa a Los Angeles per il premio “Migliore canzone originale” colonna sonora

Nel mentre è alle prese con una nuova esperienza di coach a The Voice Senior (con Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio) Arisa è volata in USA, al Filming Italy Los Angeles, per ritirare il premio per la Migliore canzone originale grazie a Canta ancora, la colonna sonora del film campione di incassi Il ragazzo dai pantaloni rosa. L’artista originaria di Pignola (PZ) ha anche annunciato che in questo mese tornerà negli Stati Uniti e in Canada per 5 concerti nei teatri.

