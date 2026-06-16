Apre con Marylin Monroe la 10^ edizione del ”Cinema in terrazza”

Esordio alle 21.30 venerdì 19 giugno sul terrazzo di Palazzo Lanfranchi,a Matera, con a ” Gli uomini preferiscono le bionde” un noto film di Marylin Monroe che l’associazione Cinergia e la direzione del cinema ” Gerardo Guerrieri” hanno scelto per la decima edizione della rassegna cinema in piazza.

Nel cartellone, illustrato nel corso della conferenza stampa da Roberto Linzalone e da Francesco Popolizio figurano sei grandi film classici restaurati. Sono ”Gli uomini preferiscono le bionde – di Howard Hawks (1953),Quando la moglie è in vacanza – di Billy Wilder (1955), Un sacco bello – di Carlo Verdone (1980),Peeping Tom – L’occhio che uccide – di Michael Powell (1960),Incontri ravvicinati del terzo tipo – di Steven Spielberg (1977) e Velluto blu – di David Lynch (1986). Scelte che celebrano i 100 anni dalla nascita di Marylin Monroe e attori e registi come Verdone, Spielberg, Linch,Powel che sono tanta parte della storia del cinema italiano e mondiale. Prezzo del biglieto, come da locandina 6.50 euro.