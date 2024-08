Annunciazione annunciazione. Ciack! Torna il Parcomurgiafilm

E’ stato un colpo di coda, in pieno agosto, anzi ‘’titoli di coda’’ come riporta il nome della rassegna 2024 del Parcomurgiafilm. E il canto di giubilo ‘’Annunciazione, Annunciazione’’ ci sta tutto per un evento atteso, come sanno fare con tanta pazienza le mucche e i buoi transumanti che brucano sulla Murgia. A farlo, con la consueta passione dopo una attesa durata quattro,Saverio Tarasco, che nelle passate edizioni si è dato da fare- insieme ad altri volontari nell’organizzare quella rassegna di cinema all’aperto nell’arena naturale di iazzo Gattini, al centro visita del Parco della Murgia. E con una formula consolidata che guarda alle stelle dei film, proiettati sullo schermo telato, e a quelle in cielo che disegnano come una lunga pellicola aggregazioni, punti di riferimento e sciami attesi per la notte di San Lorenzo e dintorni. Ed è l’occasione per incontrarsi, stare all’aria aperta, stando ‘’comodamente’’ seduti sui cuscini di spugna poggiati sulla nuda roccia. La manifestazione, organizzata con il Centro di educazione ambientale ( Cea), prevede proiezioni ogni martedì sera dal 6 al 27 agosto. In programma film scelti dall’associazione Cinergia che potrete trovare, con trama e trailer, sul sito www.parcomurgiafilm.it Si parte con ‘’Figli’’ il 6 agosto, seguito da ‘’La rapina del secolo’’ per il 13, Memory Box il 20 e chiusura il 27 agosto con ‘’I Pionieri. Naturalmente come in tutti i cinema che si rispettano l’organizzazione ha previsto un punto di ristoro, al giusto prezzo. Il biglietto di ingresso è di 5 euro e le proiezioni cominceranno alle 22.00. Giornalemio.it, tra gli sponsor dell’iniziativa , parlerà periodicamente del parcomurgiafilm. Nel frattempo passate parola. La prima proiezione è per martedì 6 agosto.



ANNUNCIAZIONE! ANNUNCIAZIONE!

DOPO 4 ANNI DI ASSENZA

RITORNA IL PARCO MURGIA FILM

A JAZZO GATTINI!

COMUNICATO STAMPA

Dopo quattro anni di assenza dalla programmazione culturale estiva di Matera, ritorna il Parco Murgia Film, a Jazzo Gattini, nel cuore del Parco della Murgia materana.

La rassegna cinematografica, organizzata dal CEA – Centro di Educazione Ambientale, con l’Ente Parco della Murgia Materana e il patrocinio del Comune di Matera, riporterà il cinema sotto le stelle dal 6 al 27 agosto prossimi, sempre al martedì – come da tradizione – con una programmazione di 4 film curata dall’associazione Cinergia e consultabile sul sito www.parcomurgiafilm.it, dove sono indicate anche le modalità di accesso.



Il covid prima e i lavori di ristrutturazione dell’antico ovile della Murgia, insomma, hanno segnato solo un intervallo – per dirlo cinematograficamente, della manifestazione che, al di là del valore culturale, negli anni ha maturato un forte valore sociale, di aggregazione e di scoperta di un patrimonio ambientale collettivo, tanto da rendere la rassegna un momento di tutti, richiesto a gran voce, e non solo degli organizzatori.

Il sottotitolo scelto per questa edizione, tuttavia, è “titoli di coda”. Non è un segno di chiusura, piuttosto un’opportunità di riflessione su ciò che il Parco Murgia Film ha rappresentato negli anni passati e su cosa potrà diventare in futuro, col contributo di tutti. Ma è anche un modo per giocare e ironizzare con una scelta: riproporre la rassegna dopo “un colpo di coda”, quando l’estate è ormai inoltrata.

Intanto, a Jazzo Gattini, i cuscini colorati sono tornati sulla roccia, pronti ad accogliervi con la testa alta e i piedi ben saldi a terra!

