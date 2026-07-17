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Cinema

Anna sulle ali del cinema ”Come in un film” da Montescaglioso a Maratea

Franco Martina
Di Franco Martina

Ormai il cineturismo lo sta facendo a tappe, toccando gradualmente e con una scaletta che si arricchisce di nuove date per parlare di cinema e altro con il suo libro ” Come in un film. Viaggio nell’Italia ispirata al cinema” edito da Altrimedia. Anna Giammetta che con impegno e simpatia e colori, quelli che indossa e descrive pagina dopo pagina tra titoli di film, attori e curiosità, sarà domenica 19 , alle 21.40. nell’Abbazia di San Michele a Montescaglioso(Matera) per la XI rassegna ”Il Paese dei libri”. Dialogherà con lei Luisa Artuso. Sabato 25 sarà a Maratea, alle 18.00, per il ”Marateale Books” presso l’anfiteatro Parco Pietra del sole. Modereranno la serata Fabrizio Eleuteri e Francesca Rasi, che presenteranno anche il libro ”Data di scadenza ” di Lucia Petraroli. ” E poi…estate intensa, natia San Mauro Forte compresa.

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