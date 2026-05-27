Anna Giammetta a Bagheria nella città di Tornatore, come in un film…

hi l’avrebbe mai detto che la sua rete di amicizie, contatti in tutta Italia l’avrebbe portata il prossimo 13 giugno, ricorrenza di Sant’Antonio,a Bagheria ( Palermo) nella città delle ville barocche settecentesche , per aver dato i natali a grandi artisti come Renato Guttuso e al regista Giuseppe Tornatore.Senza dimenticare e qui ci mettiamo un po’ del nostro olfatto per il rinomato sfincione bianco che sazia i cinque sensi della gastronomia. Non è il caso di divagare ma abbiamo voluto dare un assaggio alla ”nostra” Anna Giammetta che presenterà in terra di Sicilia il libro ” Come in un film” dove, ne siamo certi, trovare spunti per aprire un altro capitolo sul cinema siciliano che troviamo qua e là nel lavoro edito da Altrimedia.E la locandina dell’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale , è giunta in occasione del compleanno di Tornatore che compie 70 anni e che vanta, tra le sue opere, anche quel ”l’uomo delle stelle” girato anche a Matera. L’occasione per un gemellaggio ideale tra le due città, nell’anno della Città dei Sassi capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Per quello reale Anna farà volentieri da intermediaria



COMUNICATO STAMPA

Il legame indissolubile tra cinema e territorio: Bagheria ospita la presentazione del libro “Come in un film” di Anna Giammetta.

BAGHERIA, il 27 maggio 2026 • Al Museo Guttuso di Villa Cattolica si svolgerà un viaggio immaginario tra i set più iconici d’Italia, dalla Basilicata al cineturismo nazionale. Sabato 13 giugno 2026, alle ore 17:00, la prestigiosa cornice del Museo Guttuso a Villa Cattolica, specificamente all’interno della Sezione della Cartellonistica cinematografica, ospiterà la presentazione del volume “Come in un film. Viaggio nell’Italia ispirata al cinema” (Altrimedia Edizioni), scritto dalla giornalista Anna Giammetta. L’evento, promosso e patrocinato dal Comune di Bagheria, rappresenta un momento di riflessione sullo storico connubio tra l’arte cinematografica, l’identità socioculturale e lo sviluppo turistico dei territorio

Chi non ricorda la rocambolesca corsa di James Bond sullo sfondo millenario dei Sassi di Matera, la camminata marziale e fiera di Imma Tataranni in Piazza Vittorio Veneto, o ancora le iconiche immagini di “Vacanze romane”? Luoghi, scorci e architetture che, uscendo dal grande e piccolo schermo, si sono impressi nella memoria collettiva trasformandosi in mete imperdibili di turismo culturale. E non mancano anche diversi passaggi dedicati al “Premio Oscar” bagherese Giuseppe Tornatore, che oggi, 27 maggio 2026, compie 70 anni, e cui vanno gli auguri dell’Amministrazione comunale.



Tornatore ha girato a Matera la parte iniziale del suo film “L’uomo delle stelle”, nel 1995 che Giammetta cita anche per i set di “La Sconosciuta”, “La migliore offerta” e naturalmente “Nuovo Cinema Paradiso”.

Il libro di Anna Giammetta si configura proprio come una raffinata “guida narrata” che esplora questo fenomeno.

L’autrice, forte di un osservatorio privilegiato maturato all’interno dell’Ufficio Cinema del Comune di Matera, traccia un itinerario suggestivo che tocca 10 città italiane, raccontate sulle tracce di film, fiction e festival. Un ampio e appassionato spazio è dedicato alla sua Matera, mettendo in luce i retroscena e l’intenso lavoro di coordinamento e accoglienza delle produzioni audiovisive, un comparto ormai diventato familiare e strategico per la Basilicata.

Il volume non si limita a mappare le location, ma pone l’accento sul valore intrinseco di quei territori che hanno saputo attrarre e ispirare grandi registi. L’itinerario è impreziosito da focus dedicati al cibo, ai costumi, alle virtuose esperienze di riutilizzo delle sale cinematografiche e alle attività di inclusione sociale legate al mondo dell’audiovisivo.

Nato dalla lunga esperienza di Anna Giammetta nell’approfondimento del rapporto tra cinema, società e identità, il testo si distingue per una scrittura attenta, dettagliata e fluida. Con un’originale scelta stilistica, l’autrice riprende la struttura tipica di una sceneggiatura, intrecciando con sapienza memoria storica, rigore dell’attualità e una vivida immaginazione.



“La scelta di ospitare l’evento nella Sezione della Cartellonistica cinematografica di Villa Cattolica non è casuale – dice l’assessore Daniele Vella che ringrazia la giornalista Marina Mancini per aver proposto all’Ente la presentazione di questo libro – Bagheria, terra d’origine di giganti del cinema, trova in questo saggio un perfetto specchio della propria vocazione e della centralità dell’audiovisivo nella narrazione e promozione del territorio”

Alla presentazione parteciperà il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, il vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Bagheria, Daniele Vella, il dirigente della Direzione VII Cultura, Angelo Guerrera, i professori Gaetano La Mantia dell’ACGS Amici del Cinema sul Grande Schermo e Domenico Aiello, curatore della rassegna CineClub Capitol Bagheria e Rosalba Colla, direttrice del festival Animaphix e docente di Cineturismo. A moderare l’incontro la giornalista del Comune di Bagheria, Marina Mancini.

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare. L’ingresso è libero.

ufficio stampa