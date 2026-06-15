Anna come Dua Lipa ”ciack” di successo a Bagheria

Nella città del regista Giuseppe Tornatore e inebriata dalla esposizione internazionale per il matrimonio della cantante britannica-albanese Dua Lipa con l’attore Callum Turner a villa Valguarnera, la presentazione a Bagheria del libro di Anna Giammetta ” Come in un film”(edito da Altrimedia) ha offerto mille spunti per ripassare,scoprire, i tanti aspetti della settima arte. E né poteva essere diversamente in un luogo diventato set della memoria cinematografica,il Museo Guttuso a Villa cattolica, in quella sezione della cartellonistica cinematografica, tappezzata con locandine, manifesti, volti e sequenze di film noti e meno noti che sono tanta parte della storia del nostro paese e non solo.



Ci ha pensato in particolare Domenico Aiello, curatore della rassegna Cineclub Capitol Bagheria, a sfogliare come un libro di geografia…cinematografica, tutte le curiosità del lavoro realizzato da Anna. E altri spunti di approfondimento,da trasmettere ai giovani in particolare, sono venuti da Gaetano La Mantia sul tema Agcs: amici del cinema sul grande schermo,da Rosalba Colla, direttrice del festival Animaphix e docente di cineturimo. E il connubio sempre attuale tra cinema e turismo, da favorire, che porta valore aggiunto all’economia locale è stato evidenziato -nell’incontro moderato dalla giornalista Marina Mancini- dal saluto del vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Daniele Vella. Non è escluso che Bagheria e Matera, grazie ad Anna, che nella Città dei Sassi si occupa quotidianamente dell’Ufficio Cinema, possano collaborare su iniziative da concordare. Del resto eventi legati al Cinema (festival, rassegne ecc) che coinvolgono le due città ce ne sono e di interessanti, con turismo e cultura dei territori che vanno a braccetto. E se poi a percorrere la distanza tra Matera e Bagheria ci hanno pensato Anna e Dua Lipa…è giusto che lo facciano anche cinefili, operatori economici e culturali.



Qualcuno lo fa da tempo come Carmelo, titolare di una pasticceria, che a Matera viene periodicamente e prepara per gli amici della Città dei Sassi i dolci della tradizione. Dolcezza, dolciumi? Libro e cinema ne hanno per tutti i gusti…Quanto ad Anna ha già in calendario altre presentazioni. Il 26 giugno,alle 18.00, sarà all’Ipercoop di Matera a concludere la rassegna ” Primavera letteraria. Storie da leggere, sapori da gustare” e il 19 luglio a Montescaglioso per ”Il Paese dei libri”. E non è finita. Il ”Ciack” come in tutti i set è sempre attivo.



I DOLCI DI CARMELO

