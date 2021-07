L’esordio giovedì 8 luglio , in serata,a Matera sul terrazzo di Palazzo Lnafranchi con ”Caro Diario” di Nanni Moretti.Un classico del 1993, per la rassegna di Cinergia ” Cinema in Terrazza”, in concomitanza -o quasi- con l’ultima produzione ” Tre Piani” in lizza per la Palma d’oro. A Matera si va avanti con il ‘cinema ritrovato” e restaurato con la consueta passione e competenza che Cinergia mette nello scegliere i film.

LA PRESENTAZIONE

Giovedì 8 luglio 2021 alle ore 21.30, sulla terrazza del Museo di Palazzo Lanfranchi, comincia la 5ª edizione di Cinema in terrazza, la rassegna di classici del cinema restaurati organizzata dall’associazione CINERGIA in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera e la Cineteca di Bologna e con il patrocinio del Comune di Matera e della Lucana Film Commission.

La rassegna si compone di cinque classici della storia del cinema, di cui tre restaurati dalla Cineteca di Bologna. I titoli sono nell’ordine: Caro diario, The Elephant Man, Crash, Il disprezzo, Fargo.

Il terzo film in calendario è a cura del Matera Film Festival ed è dedicato al regista David Cronenberg che sarà ospite nella nostra città a ottobre in occasione della seconda edizione del Matera Film Festival. La serata sarà introdotta da Manuela Gieri (docente di Cinema – Università degli Studi della Basilicata) e da Donato Santeramo (docente di Semiologia – Queen’s University – Canada).

La rassegna prosegue ogni giovedì fino al 5 agosto e il costo del biglietto è di € 5,00.

CINEMA IN TERRAZZA

5ª edizione / 2021

cinque classici restaurati

giovedì 8 luglio – CARO DIARIO di Nanni Moretti (Italia 1993)

giovedì 15 luglio – THE ELEPHANT MAN di David Lynch (USA / GB 1980)

giovedì 22 luglio – CRASH di David Cronenberg (Canada / GB 1996)

a cura del MATERA FILM FESTIVAL

giovedì 29 luglio – IL DISPREZZO di Jean-Luc Godard (Francia / Italia 1963)

giovedì 5 agosto – FARGO di Joel Coen & Ethan Coen (USA / GB 1996)

Terrazza del Museo di Palazzo Lanfranchi

Piazzetta Pascoli

Matera

ore 21.30

posto unico € 5,00

