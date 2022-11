Anche Nando Irene nella nuova serie The Bad Guy su Prime Video

C’è anche una partecipazione di Nando Irene (un secondino nella prima puntata) nella nuova fiction che sarà disponibile dall’8 dicembre prossimo su Prime Video (la piattaforma di Amazon) “The Bad Guy“, diretto dalla premiata coppia Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per la Indigo Film.

L’attore materano, anche se solo per un cammeo, partecipa ancora ad una grande produzione dopo aver rivestito il ruolo del maresciallo Lamacchia (l’improbabile sottufficiale dell’Arma con la sconsiderata ambizione di sostituire il bel Calogiuri a fianco di Imma Tataranni). Ricordiamo che Nando Irene è apparso in diverse produzioni cine-televisive come Distretto di polizia, Rex, Il giudice Mastrangelo, La scelta di Laura e la fiction Rai Sorelle, nonchè in film come Il rabdomante, Un giorno della vita e Operazione vacanze.

Questa nuova serie italiana Amazon Original (di Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi) unisce il genere crime alla dark comedy e porta sullo schermo la trasformazione di un eroe in un anti eroe, in una storia di mafia in cui un tocco di ironia prova a rendere la commedia meno nera, senza però trasformarla in una parodia. Nella serie si racconta la storia di Nino Scotellaro (interpretato da Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia, che improvvisamente viene accusato di essere un mafioso e per questo condannato. Senza più nulla da perdere, decide così di diventare per davvero il “cattivo ragazzo” in cui è stato ingiustamente trasformato e di servire il piatto freddo della vendetta. The Bad Guy -come dicevamo- sarà disponibile su Prime Video dall’8 dicembre con i primi tre episodi, per poi concludersi con altri tre ultimi episodi il 15 dicembre.