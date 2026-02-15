Ammazzare stanca…Il gran rifiuto al Cinema comunale per Cinergia

Storia vera di 50 anni fa con un ragazzo, Antonio Zagari, che si ribella a un destino segnato all’interno di una famiglia criminale guidata da suo padre, boss della ‘Ndrangheta calabrese. Ma per cambiare vita occorre coraggio… E’ il filo conduttore del film ”Ammazzare stanca” che sarà proiettato al cinema comunale ” Guerrieri” di Matera, mercoledì 18 febbraio, per il cineclub di Cinergia

BREVE SINOSSI

Cosa succede quando l’unico modo per salvarsi dal proprio destino è smettere di uccidere e iniziare a scrivere?

#AmmazzareStanca – Autobiografia di un assassino, un film di Daniele Vicari liberamente ispirato a “Ammazzare stanca. Autobiografia di uno ‘ndranghetista pentito” di Antonio Zagari, edito da Compagnia Editoriale Aliberti.



🔎 terzo appuntamento di febbraio con il CINECLUB

🗓️ Mercoledì 18 febbraio

📽️ Ammazzare stanca

di Daniele Vicari

🕦 17.15 – 19.30 – 21.45

🎟️ Posto unico € 6,00

☎️ 0835.334116

