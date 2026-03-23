Amiche per la pelle, ma che caratterino Diana e Imma da adolescenti!

E la conferma che l’amicizia dura una vita, anche se a volte ci si comporta come il cane e il gatto al femminile…, è venuta da una sequenza di fotogrammi a ritroso nel tempo tra due protagonisti della fiction di Rai Uno ”Imma Tataranni”, nel corso della terza puntata della quinta serie trasmessa domenica 22 settembre. Il ”La” all’apertura dell’album dei ricordi è seguito a una lapidaria domanda” Qual è il problema Diana?” del sostituto procuratore presso il Tribunale di Matera( Vanessa Scalera) alla preziosa ”cancelliera” d’ufficio e amica Diana De Santis (Barbara Ronchi), dopo la scoperta che l’arrembante P.M aveva in animo di mettersi a studiare da Procuratore. Un libro in bella vista e occhio e curiosità hanno fatto il resto con una sequenza di botta e risposta nel solco del ”…è che questa cosa mi fa male”. Discussione proseguita al passato con due amiche e giovani studentesse, che riportano ai dialoghi e ai battibecchi tra Diana e Imma. Ruoli interpretati con efficacia e autorevolezza da due ragazze materane, scoperte da Blue Video nel corso del casting.



e qualità che hanno colpito due esperti come Geo Coretti e Lia Trivisani che nelle passate edizioni della fiction hanno scelto e fatto esordire persone di diverse fasce di età , dotate di talento e valide capacità espressive. Si tratta di Sara Arnone, nel ruolo di Imma, e di Carmela Aguirre in quello di Diana, alle quali auguriamo di far carriera. Insieme? Chissà. Il dialogo della terza puntata è di buon auspicio, senza pausa e con la tensione giusta davanti alle scelte del loro futuro: ”…Perché non lavoreremo più insieme…e per dovrei rinunciare, di diventare Procuratore?…E io ( riferimento al sogno nel cassetto di Diana)ho rinunciato a diventare giudice di pace per te…E chi te l’ha chiesto ? (la riposta di Imma), stoppata da un lapidario ” Hai fatto il pianto greco…e alla fine ti ho detto di andare”. Risposta di Imma: ” E’ vero”. Finita? la giovane Diana non ci sta e replica ” Ma la tua faccia diceva il contrario…”, ”…Però non me sono andata …e io dovrei fare lo stesso?”. Risposte come una sventagliata di mitra da chi (tutte e due ) non se ne tiene una : ”…Ma tuo non lo farai perché tu sei una grandissima egoista”. Passano gli anni e Imma e Dora lavorano insieme in Tribunale, con passioni e delusioni diverse e fisse sulle occasioni mancate, fino a ferirsi e ad abbracciarsi dopo l’ultima stoccata rivolta a Diana sulla comparsa di un eritema ”perché non sei riuscita a fare il giudice di pace?”.



Oltre a Sara e Arnone nella terza puntata abbiamo visto recitare altri due attori materani Pascal Zullino nel ruolo di un artista, che ha realizzato un’opera esposta a Campo Paradiso, preoccupato per i contraccolpi che potrebbero venire dalla scoperta dell’omicidio dell’avvocato venosino e Marta Manduca, insegnante in una scuola dell’infanzia di Venosa e amica della figlia del legale, morta a causa dell’uso di sostanze allucinogene tratte dalla pianta di Araba Felix. Nella fiction anche un attore di Montescaglioso, del quale non conosciamo il nome, nel ruolo di un agricoltore di colture biologiche che non cede alle richieste di Pietro De Ruggieri( Massimiliano Gallo) per l’acquisto del terreno da parte di una multinazionale di pannelli fotovoltaici. La ”Premiata ditta Fratelli Muciaccia”, come riporta la targa affissa sulla facciata della masseria, resta dov’è!

