Ambiente, sanità, politica e affari? Imma Tataranni indaga anche nel Vulture…

E a giudicare da vari fatti di cronaca, che periodicamente emergono in quella zona (e non solo) della Basilicata il titolo del comunicato stampa diffuso dalla Lucania film commission è di quelli che intriga, fa riflettere. Le pentole della illegalità ribollono nonostante il vulcano del Vulture, in quel di Monticchio, sembra sia dormiente…Ma si tratta della nota fiction di Rai Uno con il sostituto procuratore della Repubblica, Imma Tataranni, interpretato dalla brava e versatile Vanessa Scalera, e da altri protagonisti a cominciare da Massimiliano Gallo e Alessio Lapice, gli amori tormentati della ”rossa Pm”, della quale abbiamo parlato nei giorni scorsi con anticipazioni sulla quarta serie https://giornalemio.it/cinema/imma-tataranni-5-senza-il-bel-maresciallo-calogiuri-e-la-scalera-verso-laddio/. Senz’altro le indagini a tutto tondo dell’arrembante sostituto procuratore della Repubblica a tutta la Basilicata contribuirà ad accrescere interesse su una produzione, che sta avendo successo anche con le repliche.E poi la voglia di giustizia, nonostante i comportamenti e i limiti di disposizioni ”governative”, i ricorrenti contrasti con Magistratura e Avvocatura, che stanno destando non poche perplessità tra i cittadini. E allora figure come Imma Tataranni possono che riequilibrare la bilancia della giustizia all’insegna del ” Sed lex dura lex” e che ” La Legge è uguale per tutti” e che non ammette ignoranza…



IMMA TATARANNI INDAGA ANCHE NEL VULTURE

“La prima puntata della V stagione della serie Imma Tataranni sostituto procuratore partirà dallo splendido scenario dei Laghi di Monticchio, per poi tornare , nella terza puntata, nell’area del Vulture, e precisamente nella città di Venosa”. Lo annuncia la Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, proprio in questi giorni in cui ha preso ufficialmente il via il set della fortunatissima serie targata Raiuno ed interamente girata in Basilicata. Sarà naturalmente sempre Matera il fulcro della narrazione, e sarà sempre nel paesaggio unico dei Sassi che Imma ed il suo gruppo di lavoro nonché la sua famiglia, offriranno al pubblico le ormai ben note trame fra crime e vita vissuta.



“Al termine della quarta stagione abbiamo ragionato con Beppe Caschetto ed Anastasia Michelagnoli, i produttori di Imma Tataranni, di come le indagini della Procura più famosa d’Italia potessero dipanarsi anche in altre località lucane – afferma la Presidente Romaniello. Ed ecco che gli sceneggiatori della serie, fra cui anche l’ideatrice dei romanzi da cui è tratta, ovvero Mariolina Venezia, hanno scritto di casi che si ambientano anche nelle due località a nord della Basilicata.

Questa serie, ad oggi venduta dalla Rai in oltre quaranta Paesi nel mondo, è capace di vincere in ascolti anche in replica e su RaiPlay, rappresenta per l’intera Basilicata un vero catalizzatore ed un moltiplicatore di visitatori che dopo aver visto i nostri paesaggi, i nostri centri, e gli scenari magnificamente fotografati nelle immagini della serie tv, vengono in Basilicata per vivere dal vivo quanto vissuto in terza persona.



“la scelta di alcuni luoghi piuttosto che altri non è una classifica fra centri più o meno interessanti, ma solo il frutto di scelte tecniche che una produzione così imponente necessariamente adotta. Ma siamo profondamente convinti che sarà solo una prima scintilla cui seguirà un più ampio panorama di scorci, piazze, località che la tv ed il cinema sceglieranno come set in Basilicata. La Lucana Film Commission continuerà nel suo lavoro di incentivare e promuovere a girare da noi. La scelta di produzioni internazionali di grandissimo prestigio che in questo anno ci hanno scelto testimonia il ruolo della Basilicata nell’immaginario italiano e straniero”.

Certi della collaborazione si ringrazia e si chiede massima diffusione.

US Lucana Film Commission