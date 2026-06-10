Altamura con il cinema all’aperto di Cinefiladelfia

E l’esordio, il 24 giugno, con la prima murgiana de film brasiliano “Io sono
ancora qui” di Walter Salles, premiato per la Migliore Sceneggiatura a
Venezia e vincitore del Premio Oscar come Miglior Film straniero, potente
evocazione degli orrori della dittatura, porta a un tema di stretta attualità viste le derive autoritarie, sovraniste, in corso nel mondo. La rassegna, organizzata da dall’Associazione Filadelfia e cineclub formiche verdi in collaborazione con la chiesa evangelica Battista di Altamura, si terrà all’aperto con inizio alle 20.30, presso il giardino della chiesa.
CINEFILADELFIA 2026
Il grande cinema all’aperto per tutti. Ad Altamura, ogni mercoledì dal 24
Giugno al 15 Luglio
Film premiati nei maggiori festival cinematografici internazionali, autori di
risonanza mondiale e pellicole per la prima volta nel nostro territorio,
provenienti da vari angoli del pianeta. Si rinnova ad Altamura nell’estate
2026 l’appuntamento con la rassegna di cinema all’aperto CineFiladelfia.
Giunta alla sua terza edizione, la rassegna nasce dalla collaborazione tra
Chiesa Evangelica Battista di Altamura, Associazione Filadelfia e Cineclub
Formiche Verdi, che cura anche in questa edizione la direzione artistica
della selezione. Con l’intento di offrire alla città uno spazio di
condivisione, socialità e riflessione, anche quest’anno la rassegna
propone quattro imperdibili serate tutte ad ingresso gratuito. Il
programma di questa terza edizione disegna un viaggio in contesti
geografici e culturali molto diversi tra loro, lungo un itinerario ideale sul
tema cruciale della libertà.
Si comincia Mercoledì 24 Giugno con l’atteso film brasiliano “Io sono
ancora qui” di Walter Salles, premiato per la Migliore Sceneggiatura a
Venezia e vincitore del Premio Oscar come Miglior Film straniero, potente
evocazione degli orrori della dittatura. Secondo appuntamento in
programma Mercoledì 1 Luglio con “Dj Ahmet” di Georgi M. Unkovski.
Premio del pubblico al Sundance Film Festival, il film è una delicata e
toccante storia di amore e riscatto, ambientata nel contesto di un
villaggio di etnia Yuruk nella Macedonia del Nord. Terzo appuntamento
Mercoledì 8 Luglio con il film cinese “Black Dog” girato dal regista Guan
Hu e presentato in concorso a Cannes, sorprendente parabola che
racconta il rapporto tra un cane randagio e un ex carcerato. Ultima data
in programma quella del 15 Luglio con il film che chiude la rassegna
“Aragoste a Manhattan” del regista messicano Alonso Ruizpalacios,
esplosivo affresco sociale ambientato tra i fornelli di cucina multietnica.
Tutte le proiezioni si svolgeranno nel suggestivo giardino della Chiesa
Evangelica Battista di Altamura, in Via Aosta 61 alle ore 20:30, con
ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Altamura con il cinema all’aperto di Cinefiladelfia
E l’esordio, il 24 giugno, con la prima murgiana de film brasiliano “Io sono