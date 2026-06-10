Altamura con il cinema all’aperto di Cinefiladelfia

E l’esordio, il 24 giugno, con la prima murgiana de film brasiliano “Io sono

ancora qui” di Walter Salles, premiato per la Migliore Sceneggiatura a

Venezia e vincitore del Premio Oscar come Miglior Film straniero, potente

evocazione degli orrori della dittatura, porta a un tema di stretta attualità viste le derive autoritarie, sovraniste, in corso nel mondo. La rassegna, organizzata da dall’Associazione Filadelfia e cineclub formiche verdi in collaborazione con la chiesa evangelica Battista di Altamura, si terrà all’aperto con inizio alle 20.30, presso il giardino della chiesa.



CINEFILADELFIA 2026

Il grande cinema all’aperto per tutti. Ad Altamura, ogni mercoledì dal 24

Giugno al 15 Luglio

Film premiati nei maggiori festival cinematografici internazionali, autori di

risonanza mondiale e pellicole per la prima volta nel nostro territorio,

provenienti da vari angoli del pianeta. Si rinnova ad Altamura nell’estate

2026 l’appuntamento con la rassegna di cinema all’aperto CineFiladelfia.

Giunta alla sua terza edizione, la rassegna nasce dalla collaborazione tra

Chiesa Evangelica Battista di Altamura, Associazione Filadelfia e Cineclub

Formiche Verdi, che cura anche in questa edizione la direzione artistica

della selezione. Con l’intento di offrire alla città uno spazio di

condivisione, socialità e riflessione, anche quest’anno la rassegna

propone quattro imperdibili serate tutte ad ingresso gratuito. Il

programma di questa terza edizione disegna un viaggio in contesti

geografici e culturali molto diversi tra loro, lungo un itinerario ideale sul

tema cruciale della libertà.



Si comincia Mercoledì 24 Giugno con l’atteso film brasiliano “Io sono

ancora qui” di Walter Salles, premiato per la Migliore Sceneggiatura a

Venezia e vincitore del Premio Oscar come Miglior Film straniero, potente

evocazione degli orrori della dittatura. Secondo appuntamento in

programma Mercoledì 1 Luglio con “Dj Ahmet” di Georgi M. Unkovski.

Premio del pubblico al Sundance Film Festival, il film è una delicata e

toccante storia di amore e riscatto, ambientata nel contesto di un

villaggio di etnia Yuruk nella Macedonia del Nord. Terzo appuntamento

Mercoledì 8 Luglio con il film cinese “Black Dog” girato dal regista Guan

Hu e presentato in concorso a Cannes, sorprendente parabola che

racconta il rapporto tra un cane randagio e un ex carcerato. Ultima data

in programma quella del 15 Luglio con il film che chiude la rassegna

“Aragoste a Manhattan” del regista messicano Alonso Ruizpalacios,

esplosivo affresco sociale ambientato tra i fornelli di cucina multietnica.

Tutte le proiezioni si svolgeranno nel suggestivo giardino della Chiesa

Evangelica Battista di Altamura, in Via Aosta 61 alle ore 20:30, con

ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

