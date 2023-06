Altamura al cinema ‘tributo’ a Nico Cirasola e Cecilia Mangini

Vario e di qualità il cartellone della rassegna ‘’ Altamura al cinema’’ che prenderà il via 3 luglio presso la sede del Gal, al Monastero del Soccorso, con la proiezione di lavori realizzati da due cineasti pugliesi, come Cecilia Mangini e Nico Cirasola, che hanno lasciato più di un segno nella produzione cinematografia del BelPaese. Cartellone che non ha dimenticato ricorrenze territoriali, come i 50 anni dalla morte del meridionalista Tommaso Fiore e lavori di taglio diverso, ma in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico diverso.Cinema, riflessione, ma anche divertimento. Annotate e passate parola

.

COMUNICATO STAMPA

Dal 3 all’8 luglio “Altamura al cinema”. Omaggi a Cecilia Mangini e Nico Cirasola. Anteprima per il territorio di “Profeti” di Alessio Cremonini. Una serata dedicata a un film del genere “poliziottesco”. Tra i documentari il pluripremiato “Sulla via dei padri” e, dalle Teche Rai, nel 50esimo della morte, “Tommaso Fiore, testimone del suo tempo”. Proiezioni all’aperto ogni sera alle 21 nell’atrio del Gal in piazza Resistenza.

Gli omaggi a due cineasti pugliesi, Cecilia Mangini e Nico Cirasola, scomparsi di recente, e al “poliziottesco”, o poliziesco all’italiana, un genere del cinema che ha caratterizzato il nostro Paese tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli Ottanta, apprezzato da registi del calibro di Quentin Tarantino, con film ‘culto’ capaci anche a distanza di anni di fornire un ‘ritratto’ della società di quel periodo molto efficace. Un tipo di cinema che talvolta ha trovato nel Sud scenari e locations ideali. E poi una prima visione per il territorio come ‘Profeti’, di Alessio Cremonini, uscito quest’anno, con Jasmine Trinca, candidata a un nastro d’argento come migliore attrice, e Isabella Nefar.



Sono alcuni degli appuntamenti in programma per la decima edizione di “Altamura al Cinema”, rassegna cinematografica ideata e promossa da ProLoco, Obiettivo Successo e Cineclub Formiche Verdi. Un’iniziativa che, come al solito, si svolgerà all’aperto dal 3 all’8 luglio, in sequenza, nel confortevole e ampio atrio del Monastero del Soccorso in piazza Resistenza (sede del Gal) ad Altamura. Una rassegna rivolta a tutti gli amanti del grande schermo che intende promuovere il territorio attraverso i registi pugliesi o i film ambientati in Puglia e nei suoi paesaggi. Un percorso ricco e variegato, che mette al centro la regione, la sua natura, la sua gente e il suo cinema. Sono in tutto sei le serate per altrettante proiezioni con inizio alle 21. Per l’ingresso si pagherà un biglietto di 3,50 euro, tranne nella serata del 5 luglio quando si entrerà gratuitamente.

Inoltre molti ospiti terranno incontri pomeridiani gratuiti nella sede della ProLoco, in piazza Repubblica, nel corso dei quali approfondiranno la loro esperienza e si soffermeranno sulla loro formazione cinematografica. Per una questione di spazi, la prenotazione a questi incontri è obbligatoria. (Per Info e prenotazioni: 080 314 3930)

Oltre alle class room, previsti anche alcuni eventi collaterali. La manifestazione si avvale della partnership tecnica e organizzativa del Multicinema Mangiatordi.

<

LA RASSEGNA

Si comincia il 3 luglio con la proiezione di “Profeti”, di Alessio Cremonini, film girato in Puglia, proprio nel territorio murgiano, e uscito quest’anno. Sarà presente Raffaele Petrone, direttore di produzione della Dinamo Film, che ha collaborato alla realizzazione della pellicola come ispettore di produzione. Al film, prodotto da Lucky Red e Cinema Undici con Rai Cinema, ha partecipato un gruppo di comparse altamurane. Profeti racconta la storia del confronto e scontro fra Sara (Jasmine Trinca), una giornalista italiana in Medio Oriente rapita dall'Isis durante un reportage di guerra in Siria, e Nur (Isabella Nefar), giovane ‘foreign fighter’ moglie di un miliziano del Califfato che tiene prigioniera la prima nella sua casa costruita in un campo di addestramento. Il regista ha utilizzato alcune location pugliesi per ricostruire il paesaggio tipico del Medio Oriente e della Siria. Ad Altamura ci sarà una delle prime proiezioni del film nel territorio. Jasmine Trinca per questo film è stata candidata come migliore interprete femminile ai Nastri d’Argento. Alessio Cremonini è stato premiato con il David di Donatello come regista esordiente per il film “Sulla mia pelle” incentrato sulla tragica vicenda di Stefano Cucchi.

Il 4 luglio verrà proiettato il film documentario “Sulla via dei Padri”, di Bruno Palma, con musiche di Danilo Rea, "dedicato – come si legge nella presentazione – a chi continua a trasmettere il proprio sapere ai figli". Al centro il tema della transumanza e delle tradizioni e una famiglia di allevatori irpini che si “muove” tra Campania e Puglia. Uscito nel 2022, ha ottenuto diversi premi nazionali di settore. Alla proiezione serale ad Altamura sarà presente il regista che in precedenza, alle 18, nella sede della Pro Loco parlerà della sua esperienza nel mondo del documentario e incontrerà i ragazzi di un Centro socio educativo, che stanno seguendo un laboratorio sul cinema al termine del quale verrà prodotto un video. Questi ultimi incontreranno alcuni degli ospiti della rassegna anche nelle giornate successive.



Il 5 luglio serata dedicata a Tommaso Fiore, scrittore, saggista, meridionalista, uomo politico altamurano, che ebbe rapporti con intellettuali di tutta Europa e fu protagonista attivo dell’antifascismo. Nel 50esimo anniversario della morte verrà proiettato un documentario della Rai realizzato negli anni Settanta: “Tommaso Fiore. Testimoni del nostro tempo “, regia di Angelo D’Alessandro. Un ritratto a più voci, impreziosito da importanti documenti e testimonianze. L’appuntamento è curato dal Comitato “Fiore50”. Interverranno Nino Perrone, per il Comitato, e Domenico Fazio, docente di Storia della Filosofia dell’Università del Salento e nipote di Fiore, oltre che direttore della Scuola Superiore Isufi. L’ingresso in questo caso è gratuito.

Il 6 luglio omaggio al cinema di genere, e in particolare al ‘poliziottesco’, il poliziesco all’italiana. Un tipo di cinema in cui l’Italia si è particolarmente distinta con una produzione vastissima, in particolare tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta. Verrà proiettato “La Legge violenta della Squadra anticrimine”, film di Stelvio Massi, una crime story ad alta tensione, del 1976, girata a Trani, Castel del Monte ma soprattutto a Bari. La scena finale venne ambientata nella sede dell’epoca della Gazzetta del Mezzogiorno. I due personaggi principali sono infatti un poliziotto e un giornalista, entrambi molto caratterizzati. Tra gli attori John Saxon, Lee J. Cobb, Renzo Palmer, Rosanna Fratello, Thomas Hunter, Antonella Lualdi, Lino Capolicchio. Saranno presenti Vito Bruschini, giornalista, scrittore di gialli e sceneggiatore, e Massimiliano Martiradonna, critico cinematografico che interverranno per la proiezione ma anche nel pomeriggio alla Pro Loco.

Il 7 luglio verrà ricordato Nico Cirasola, pirotecnico regista barese, ma anche attore e promotore di cultura cinematografica, da poco scomparso. Nell’atrio del Monastero del Soccorso verrà proiettata una copia, digitalizzata per l’occasione, del suo primo film: “Odore di Pioggia”, del 1989, lo stralunato viaggio di Totò detto Acchiappamosche sullo sfondo di una Puglia mitica. Saranno presenti il figlio Luca Cirasola, attore e regista, che ha collaborato con lui in molte occasioni e si è occupato della digitalizzazione della pellicola, e il maestro Nino Lepore, direttore d’orchestra e autore di tutte le musiche dei suoi film. Nico Cirasola, barese ma nativo di Gravina in Puglia, è stato autore di altri lungometraggi come “Da do da”, “Bell’epoker”, “Albania blues”, “Rudy Valentino-divo dei divi”, “Focaccia Blues”, girato proprio ad Altamura. Qualche anno fa il regista fu ospite della manifestazione. Anche Luca Cirasola terrà un incontro alla Pro Loco nel pomeriggio a precedere la proiezione serale.

img src=”https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2023/06/Cecilia-Mangini-ph-Margherita-Caprilli-548×365.jpg” alt=”” width=”548″ height=”365″ class=”alignnone size-medium wp-image-149516″ />

Infine l’8 luglio omaggio a Cecilia Mangini, la prima e forse la più celebre regista di documentari donna in Italia, oltre che fotografa, scomparsa un paio di anni fa. Iniziò la sua attività nel secondo dopoguerra, negli anni Cinquanta, e continuò fino ai primi anni ottanta, per poi riprendere negli anni ‘10 del nuovo millennio. Mangini fu in contatto negli anni Sessanta e Settanta con intellettuali del calibro di Federico Fellini e Pierpaolo Pasolini, con il quale collaborò per alcuni documentari sulle periferie cittadine e sulle classi subalterne. “In viaggio con Cecilia” è stato girato nell’estate del 2012 ed è uscito l’anno successivo, firmato da lei stessa e da Mariangela Barbanente, regista e sceneggiatrice, pugliese, di Mola di Bari come lei. Il film è un racconto ‘on the road’ della Puglia e delle sue irrisolte contraddizioni, sul filo tra passato e attualità, “al tempo stesso un viaggio nella memoria e cronaca del meridione di oggi” (da Il Manifesto). In primo piano alcune storie paradigmatiche, ad esempio quelle riguardanti l’impianto siderurgico Ilva di Taranto e il Petrolchimico di Brindisi di cui Mangini si era già occupata negli anni sessanta, quando pure aveva “indagato” sul mondo arcaico e contadino della Grecìa salentina. Alla proiezione ad Altamura sarà presente Mariangela Barbanente, che nel suo percorso ha diretto altri documentari, ottenendo diversi riconoscimenti in Italia e all’estero, e a quattro mani è stata regista con Antonio Palumbo di “Varichina – la vera storia della falsa vita di Lorenzo De Santis”. Anche lei alle 18 terrà un incontro alla Pro Loco.



(In caso di pioggia i film verranno proiettati al cinema Mangiatordi).

APPUNTAMENTI COLLATERALI

Nell’ambito della rassegna sono previsti tre appuntamenti collaterali, tutti nell’atrio del Monastero del soccorso. In particolare il 4 luglio alle 19.30 verrà proiettato il cortometraggio “Non mi lasciare sola”, di Fabrizio Pastore, ospiti il regista, le produttrici Cinzia Clemente e Lucia Di Paola con il cast. Sabato 8 luglio sempre nell’atrio del Monastero alle 9.15 “Danza e realtà virtuale”, a cura dell’associazione culturale “Corpi Narranti” e, a seguire, alle 11.30 proiezione del documentario “Fiammetta tour, documentario in movimento”, (2020), di Cinzia Neri Ravaglia che presenterà anche il libro “Fiammetta in tour”.

NOTE

La rassegna, realizzata in collaborazione con Multicinema Mangiatordi, è patrocinata da Comune di Altamura, Gal Terre di Murgia, Apulia film commission, Puglia Promozione e sostenuta da una serie di sponsor privati.

In allegato il comunicato, l’illustrazione della brochure (realizzato da Domenico Dambrosio); il programma; la foto di Cecilia Mangini dall’archivio della Cineteca di Bologna, (realizzata da Margherita Caprilli); la foto di Nico Cirasola, realizzata da Beppe Ardito; la foto di Jasmine Trinca dal set di Profeti (realizzata da Gabriele Kash Torsello); la foto del regista Alessio Cremonini sul set di Profeti (realizzata da EmmePerDue).

Qui i trailer di alcune delle pellicole in programma.

Profeti



Sulla via dei padri



La legge violenta della squadra anticrimine



In viaggio con Cecilia



UFFICIO STAMPA

PASQUALE DIBENEDETTO 3334225560

Per riferimenti social della rassegna

https://www.facebook.com/AltamuraalCinema

https://www.instagram.com/altamura_al_cinema/