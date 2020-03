Il CineClub “Vittorio De Sica” – Cinit, nell’ambito delle proprie iniziative legate alla 26^ Mostra CinEtica 2020, promuove giovedì 5 marzo ore 10,30 presso l’Istituto Alberghiero di Melfi – dirigente Scolastico prof. Michele Masciale – un incontro con gli studenti del giovane attore Nicola Roppo, e la proiezione del cortometraggio LA VENA GIUSTA DEL CRISTALLO per la regia di Renato Porfido.

L’iniziativa si inquadra nella programmazione dell’Istituto sul problema del bullismo.

A presentare l’attore sarà Armando Lostaglio, presidente del CineClub “De Sica”, che ha già premiato l’attore e il film al 70° Festival Internazionale Short Film di Montecatini lo scorso ottobre (in qualità di Giurato).

Il cortometraggio narra di Walter Leonardi, ventenne che, ancora traumatizzato da forti esperienze di bullismo subite al liceo, al punto da non riuscire più a parlare con nessuno e con un padre-padrone, cerca il riscatto nel mondo del cinema. I risultati sono entusiasmanti.

Il cortometraggio nasce nel 2016 da un’idea di Marco Iervolino (all’epoca sindacalista UIL per comparse e generici del cinema), desideroso di raccontare una storia sul delicato problema del bullismo.

Ha così coinvolto nel progetto il giovane attore barese Nicola Roppo, conosciuto in precedenza sul set di due film girati a Polignano a Mare (Bari). Il film, girato nell’autunno 2017, è stato co-finanziata dallo stesso Iervolino, da Angelo Ciaiola, presidente dell’A.G.I (Associazione Generici Italiani) e dall’attore e regista Renato Porfido.

Distribuito nel 2018, ha avuto numerose selezioni e riconoscimenti nazionali, tra cui una proiezione alla Camera dei Deputati il 27 novembre 2018, in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

E’ stato premiato (dicevamo) nell’ottobre 2019 alla 70°edizione del Montecatini International Short Film Festival; il corto è stato selezionato per la proiezione in altri Paesi europei, e di due menzioni d’onore oltre alla pellicola e a Nicola Roppo, come “Nuovo talento del cinema italiano”.

In quella occasione, il corto è stato presentato anche al Liceo Scientifico di Montecatini, presente il dirigente scolastico Graziano Magrini (nella foto di copertina con l’attore e Lostaglio).