Al via le iscrizioni alla edizione 2025 del Matera Film Festival

Torna l’appuntamento con il Matera Film Festival, mostra e concorso internazionale dedicato al cinema, alle serie tv, al comics & game e ai nuovi linguaggi audiovisivi. La sesta edizione si svolgerà dall’8 al 16 novembre 2025, confermando Matera come crocevia per cineasti, autori e appassionati di tutto il mondo. Con una nota si avvisa che “L’ 8 maggio si apriranno le iscrizioni al concorso. I registi e le registe interessate potranno inviare le proprie opere cinematografiche fino al 31 agosto 2025 per essere valutate ai fini della selezione ufficiale. Tutte le informazioni, il regolamento completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.materafilmfestival.it. I premi Balena Giuliana saranno assegnati dalla giuria tecnica al miglior lungometraggio, documentario e cortometraggio, e sono offerti da Fratelli Cartocci Srl, una storica azienda romana attiva nel settore cinematografico e televisivo fondata nel 1947. Oltre ai premi principali, verrà conferito il Premio Balena Giuliana alla carriera a una figura di spicco del cinema internazionale. Saranno inoltre attribuite menzioni speciali per opere particolarmente meritevoli. Programma e sezioni: Il programma 2025 in continuità con le precedenti edizioni comprenderà circa cento opere cinematografiche suddivise in sezioni competitive e non competitive. Le tre sezioni competitive saranno: il concorso lungometraggi, che accoglierà un massimo di dieci film selezionati; il concorso documentari, con un massimo di dieci opere; e il concorso cortometraggi, che potrà accogliere fino a venti titoli. Le sezioni non competitive includeranno il fuori concorso e le retrospettive. Le sezioni collaterali, come negli anni precedenti, saranno: Qui e Ora, Eroi per casa, Matera Film Edu, Fuori serie, Focus Italia, Matera for the World, Città visibili o condivisibili. Inoltre, in seguito al riconoscimento di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, il presidente Dario Toma e il direttore generale Nando Irene annunciano che, già a partire da questa edizione, il festival concentrerà un’attenzione speciale sulla cinematografia dei Paesi mediterranei nel programma “MFF Focus Mediterraneo”. Il programma includerà una sezione tematica, tavole rotonde, retrospettive e ospiti internazionali, con l’obiettivo di esplorare, attraverso il cinema, culture, trasformazioni e bellezze di questa area, crocevia di civiltà attraverso un dialogo per la pace. Nel 2026 sarà previsto un forum con le delegazioni degli altri festival del Mediterraneo. Il progetto è stato già sottoposto all’attenzione degli enti pubblici locali, locali e nazionali tra cui la Fondazione Matera Basilicata 2019. La prima iniziativa legata al focus Mediterraneo è in programma per giovedì 8 maggio alle ore 20:00 con la proiezione del film Breath di Ilaria Congiu presso il Cineteatro Guerrieri di Matera. Il docu film è una coproduzione internazionale di Mediterraneo Cinematografica con Propaganda Productions distribuito da Mescalito Film. Il simbolo del festival, la Balena Giuliana, è ispirato alla figura emersa dal ritrovamento fossile avvenuto nei pressi di Matera, divenuta emblema di un legame profondo tra il territorio e la memoria geologica e culturale. Rappresenta un ponte ideale tra passato e futuro, proprio come il cinema, capace di raccontare storie e trasformazioni. Il manifesto ufficiale del festival sarà curato e firmato dal direttore creativo Silvio Giordano, già autore dell’immagine della open call, confermando così la continuità visiva e concettuale che accompagna il progetto. L’apertura ufficiale della sesta edizione avrà luogo sabato 8 novembre presso il CineTeatro Guerrieri di Matera con la proiezione di un film in anteprima. La serata inaugurale vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale, dando il via a nove giorni di grande cinema. Confermato il team organizzativo delle precedenti edizioni. Il Comitato Scientifico è composto da (in ordine alfabetico) Salvo Bitonti, Domenico Dinoia, Mariolina Venezia e Fabio Viola a cui si aggiunge Benedetta Caponi, new entry, direttrice commerciale di I Wonder Pictures. Una squadra che unisce competenza artistica, passione, visione strategica e innovazione culturale. Il Matera Film Festival è organizzato dall’Associazione culturale Plongée e dall’Associazione Making Of in collaborazione con l’Associazione Camera con Vista. Ad oggi, sono confermate le partnership con Hotel Sant’Angelo, Mondo TV Group, Istituto Universitario di Studi Europei, Giffoni Film Festival, Biblioteca Tommaso Stigliani, Booktrailer Film Festival e 19a Buca.”

