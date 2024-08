Al via la rassegna cinematografica Parco Murgia Film 2024.

Domani, 6 agosto 2024, prende il via la tanto attesa rassegna cinematografica nel cuore del Parco della Murgia Materana. La prima serata vedrà la proiezione del film “Figli” di Giuseppe Bonito (Italia, 2020).

L’evento si terrà in un vecchio ovile, ora trasformato in un suggestivo centro visite del parco, che per le notti di cinema diventa una magica arena cinematografica all’aperto. La proiezione del film inizierà alle ore 22:00.

Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, a partire dalle 21:00 sarà possibile partecipare a una degustazione di prodotti tipici locali accompagnati da un buon bicchiere di vino. Gli ospiti potranno godersi la serata sotto le stelle, comodamente seduti sui colorati cuscini messi a disposizione.

Il costo del biglietto è di 5 euro.

La rassegna proseguirà con altre tre imperdibili serate:

13 agosto 2024: “La Rapina del secolo” di Ariel Winograd (Argentina, 2020)

20 agosto 2024: “Memory Box” di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige (Francia, Libano, Canada, 2021)

27 agosto 2024: “I Pionieri” di Luca Scivoletto (Italia, 2022)

Sinossi di “Figli”:

Sara e Nicola sono una coppia felicemente sposata e con una figlia di sei anni, Anna. La loro vita è scossa dall’arrivo di un secondo figlio, Pietro, che sconvolge l’equilibrio della famiglia. Con umorismo e realismo, il film esplora le sfide quotidiane e le piccole grandi battaglie di due genitori moderni.

Il Parco Murgia Film è un evento promosso e organizzato dal CEA Matera in collaborazione con l’Ente Parco della Murgia Materana. La selezione dei film è curata da CINERGIA, mentre il progetto grafico è realizzato da ego55. L’evento gode del patrocinio del Comune di Matera ed è reso speciale dal grande entusiasmo dei partner tecnici e sostenitori, nonché dall’allegria della gente.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, visitate il nostro sito: www.parcomurgiafilm.it