Al via il progetto per studenti Orizzonte Cinema Lab tra Matera, Altamura e Gravina

“A partire da lunedì 21 ottobre 2024 il cinema e l’universo delle immagini tornano a Matera da protagonisti con il progetto Orizzonte Cinema Lab, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM (www.cinemaperlascuola.istruzione.it). Le attività dell’intero progetto sono ideate e realizzate da Ombre Meridiane Società Cooperativa Sociale che, come capofila, ha coinvolto il territorio di Matera, Gravina in Puglia e Altamura, costruendo collaborazioni importanti con numerosi professionisti del settore.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “I percorsi laboratoriali coinvolgono, a Matera, gli alunni e gli studenti dell’I.C. D. Bramante-Torraca, dell’I.C. Fermi, dell’I.I.S. A. Turi-I. Morra/ITAS Briganti e dell’I.T.C.G. Loperfido-Olivetti, mentre, a Gravina in Puglia, a partecipare sono i ragazzi dell’I.C. Santomasi Scacchi.

Tra le uscite didattiche, è prevista la visita al Campo prigionieri di guerra n. 65, situato tra le città di Altamura e Gravina, i cui lavori di costruzione risalgono al 1942.

Complessivamente il progetto coinvolge tutte le fasce d’età: dai bambini più piccoli della scuola dell’infanzia ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, passando per la scuola primaria e la secondaria di primo grado, con un ulteriore focus sulla formazione dedicata ai docenti.

Orizzonte Cinema Lab, con un programma ricco di laboratori formativi che si svolgono durante l’anno scolastico 2024/2025, è un progetto di educazione all’immagine e di formazione del giovane pubblico che, adoperando i linguaggi del cinema e dell’audiovisivo anche mediante la produzione creativa e l’organizzazione di una rassegna in sala riservata ai ragazzi, si caratterizza per la sperimentazione di metodi didattici innovativi a elevato impatto culturale ed educativo.

“C’era una volta”, “Stop, si gira”, “Cortocircuiti visivi”, “Sguardi fuoriClasse” sono i percorsi che animeranno gli istituti scolastici destinatari adoperando il cinema e l’audiovisivo come forme artistiche di comprensione critica della realtà e del proprio mondo emotivo, nel rapporto con sé stessi e gli altri.

In tale prospettiva, per rafforzare l’utilizzo in classe di queste discipline e di metodi didattici innovativi, Orizzonte Cinema Lab dedica uno spazio specifico alla formazione per i docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, con lo scopo di fornire agli insegnanti gli strumenti utili a stabilizzare la presenza dell’educazione al cinema e alle immagini all’interno delle scuole.

A breve sarà online la piattaforma di progetto www.orizzontecinemalab.it, vero e proprio ambiente digitale pensato per dare continuità alle attività messe in campo e raccogliere i risultati del lavoro svolto.

Partner dell’iniziativa sono: Fondazione Zétema di Matera, Università degli Studi della Basilicata, Associazione VTS Italia, Associazione Campo 65 e il Cinema Il Piccolo. Di fondamentale importanza anche la fornitura tecnica delle piattaforme CG Education e WeShort, come cataloghi di opere cinematografiche e audiovisive di spessore selezionate per i percorsi laboratoriali.

Orizzonte Cinema Lab valorizza le reti di professionisti e organizzazioni, con l’obiettivo di far crescere il territorio in un’ottica di scambio e condivisione.

