Al via i bandi per lungometraggi e cortometraggi del Lucca Film Festival 2026

Al via i bandi per i concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi della ventiduesima edizione del Lucca Film Festival, che si svolgerà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, con la direzione artistica di Nicola Borrelli (festival realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca). “I concorsi -si spiega in una nota- sono aperti fino al 15 luglio 2026, con la earlybird deadline (a tariffa ‘scontata’) fino al 31 gennaio 2026 e le opere dovranno essere in anteprima italiana. Il regolamento completo e le iscrizioni al link https://filmfreeway.com/LuccaFilmFest. Le opere selezionate saranno proiettate durante il Lucca Film Festival 2026 e saranno valutate da due giurie professionali, che assegneranno i seguenti premi: Sezione Lungometraggi Internazionali – 3.000 euro; Sezione Cortometraggi Internazionali – 1.000 euro.”

