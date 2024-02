Al Piccolo ” La sala professori” che non ti aspetti.

Scuola maestra di vita? La massima latina vale ancora, con le condizioni e situazioni rivedute, corrette e anche ”scorrette” di oggi che hanno scoperchiato fasce di disagio, di protagonismi, conflittualità e solidarietà, alla ricerca di verità che restano in mezzo al guado, ma che possono aiutare a cambiare(forse) le cose. E il film ”La Sala professori” , che sarà protagonista di una proiezione-evento domenica 25 febbraio, al ”Piccolo” di Matera, invita e non poco alla riflessione. La storia della giovane e promettente insegnante, al suo primo incarico, Carla Nowak ( Leonie Benesch) che cerca di individuare la serie di piccoli furti all’interno della scuola, alla fine mette in subbuglio l’istituto. E quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti e allora si scatenano una serie di reazioni a catena…sull’onda del ” ma chi te la fa fare, lascia perdere”’ e via elencando. E da noi? Ci siamo vicini, ma con posizioni diverse. Il disagio c’è ma è anche nella famiglia, nella società e in noi stessi, al quale si cerca di rimediare- usiamo un eufemismo- con la convegnistica da diporto o con altre inconcludenti amenità. Serata, per il mondo della scuola e non solo, da non perdere.



IL COMUNICATO

“La sala professori”: domenica 25 febbraio anteprima evento al cinema “Il Piccolo” in collegamento streaming con İlker Çatak e Leonie Benesch

Dopo gli applausi e i premi alla Berlinale, la vittoria di 5 German Awards e la candidatura all’Oscar come miglior film internazionale, “La sala professori” (The teachers’ lounge) arriva nei cinema italiani dal 29 febbraio.

Ad anticipare l’uscita, un’anteprima speciale: appuntamento domenica 25 febbraio alle ore 20.50 al cinema “Il Piccolo” di Matera, in collegamento con il regista İlker Çatak e la protagonista Leonie Benesch, che introdurranno questa storia avvincente e ricca di tensione, dove lo spazio scolastico si fa specchio della società e delle sue contraddizioni.

INFORMAZIONI

Prezzo Intero €6.00 Ridotto (Over 65, Soci CAI e possessori CPS card) €5.00

CONTATTI

0835.330541 (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 23.00)

info@ilpiccolomatera.it

PRENOTAZIONI

www.ilpiccolomatera.it

Sinossi: Carla Nowak (Leonie Benesch) è una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all’interno della scuola mette in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di andare ad indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena.