Al Matera Film Festival, Latronico e Casino assicurano sostegno al cinema

C’è spazio per tutti all’interno del ricco programma del Maftera Film Festival 20023 che è in corso nella Città dei Sassi 30 settembre al 7 ottobre, anche alla politica istituzionale. E in due occasioni, gli assessori regionali Cosimo Latronico, ieri nel corso dell’evento “Arpab – Ambiente, tutela, cinema e promozione“, e Michele Casino -questa sera prima della masterclass di Peter Greenaway- hanno assicurato sostegno al mondo della creatività. Quest’ultimo dal palco del Cinema Guerrieri nel sottolineare il ruolo del cinema a sostegno delle presenze turistiche sul territorio lucano, ha anticipato la decisione del governo regionale di attivare nei prossimi mesi dei corsi di formazione specifici nel settore.

A seguire la nota dell’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, in cui si riepiloga quanto da lui detto nel corso del dibattito sul tema “Ambiente: tutela, cinema e promozione”, che si è svolto ieri a Matera nell’ambito del Matera Film Festival: “Le produzioni cinematografiche realizzate in Basilicata nel corso degli anni, oltre a mettere in evidenza alcune peculiarità della storia, della cultura, della nostra identità, hanno impressionato milioni di persone in tutto il mondo per le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, ambientali della nostra terra. Le ricadute di queste iniziative sono evidenti soprattutto in ambito turistico, con le opportunità economiche e occupazionali che, a cascata, i flussi interni e internazionali generano sul versante della ricettività e della rete degli attrattori culturali legati al territorio”. Latronico ha ricordato una serie di azioni intraprese dalla Regione nell’ambito del Programma Ambiente Basilicata, come i video ‘emozionali’ realizzati sulle bellezze green della Basilicata per sensibilizzare il pubblico sulle peculiarità e le fragilità degli ambienti naturali, oltre che per riscoprire le opportunità che tali ambienti offrono, ed il Contest ‘Le giornate del Paesaggio – dialoghi con la Basilicata’, rivolto a videomaker, creativi, artisti visuali e collettivi, fotografi e alle scuole lucane. “Un altro elemento importante che discende dal ‘potere’ cinematografico, dalla capacità unica dei film di farci emozionare e riflettere – ha aggiunto Latronico -, è quello di rafforzare la nostra consapevolezza sul fatto che siamo circondati da meraviglie che abbiamo il dovere di preservare e tramandare alle generazioni future. In questo settore, il nostro territorio è attrattivo da sempre, dall’epoca del bianco e nero, penso al capolavoro di Pasolini, a quella più vicina ai giorni nostri dei colossal hollywoodiani. Anche le fiction e i documentari, negli ultimi tempi, continuano a mostrare grande attenzione per la Basilicata con produzioni di grande successo di pubblico come Imma Tataranni”. “La Regione, attraverso il rafforzamento della rete dei soggetti impegnati in questo ambito, in primis con la Lucana Film Commission – ha concluso l’assessore -, continuerà ad accogliere e a sostenere le iniziative cinematografiche per accrescere sempre più l’attrattività del nostro territorio e consentire anche ai lucani che operano in questo campo di poter esprimere la propria arte e la propria visione del mondo”.