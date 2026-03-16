Al Comunale ”La Divine comedy” che sfida su una moto la censura iraniana

Inferno, Purgatorio e Paradiso…come nella Divina commedia dantesca per avere la soddisfazione di poter proiettare un film , girato quasi in clandestinità, che sfida la censura del regime degli ayatollah dell’Iran. Non è facile, ma la sfida continua su una moto rosa e con una coppia che procede accelerando verso la libertà di pressione. E’ il film ” Divine Comedy” di Ali Asgari e Alireza Khatami, gli stessi di Kafka a Teheran” che sarà proiettato mercoledì 18 marzo a Matera al cinema comunale Guerrieri per la rassegna dell’associazione Cinergia.



Mercoledì 18 MARZO DIVINE COMEDY

Film:DIVINE COMEDY

Data: Mercoledì 18 MARZO

Cinema: Cinema Guerrieri Matera

Orari:18.00 – 19.50 – 21.40

Posto Unico: € 6,00

Informazioni

Bahram, un regista sulla quarantina che realizza film d’impegno, si vede ancora una volta proibire dalle autorità la proiezione del suo ultimo film. Cerca allora di trovare una soluzione muovendosi su una moto rosa insieme alla sua giovane produttrice dai capelli colorati. Trovare un luogo in cui poter proiettare la sua opera non sarà facile. Tutti temono il controllo delle autorità e vogliono evitare i guai. Ali Asgari e Alireza Khatami tornano a fare coppia per una vicenda che racconta con ironia la dura vita dei registi non allineati in Iran. Dopo ”Kafka a Teheran” fa indubbiamente piacere ritrovare sugli schermi una coppia di autori che non hanno piegato il capo dinanzi alle minacce degli ayatollah. Girato in maniera semiclandestina grazie alla maggiore difficoltà di controllo governativo sul digitale (anche se è stato necessario avere alcuni permessi proponendo un soggetto diverso) questo film mostra e dimostra come il saper far uso della satira sottile possa talvolta risultare più efficace dei pamphlet con attacchi frontali e drammatici.Le vicende di questo regista, che ha nel DNA anche il problema di avere un gemello che fa il suo stesso lavoro ma che sa come non scontentare i potenti, vengono seguite sin dalla prima sequenza con la leggerezza necessaria a far passare messaggi molto precisi. Bahram e la sua produttrice, a cavallo di una moto rosa, sfrecciano per le vie di Teheran con una colonna sonora che non dispiacerebbe a Woody Allen.



Questo è solo l’inizio di un percorso dolorosamente sorridente attraverso i gironi infernali di una censura che vorrebbe poter controllare tutto e che si attacca alla presenza di un cane in un film per poterne vietare la proiezione. Il protagonista passa da un girone all’altro con la stessa aria attonita che Elia Souleyman offre ai suoi personaggi attorno ai quali si muove un’umanità di varia estrazione che cerca di sopravvivere all’assurdità di quanto la circonda. Bahram ostinatamente, anche se pacatamente, vorrebbe far trionfare almeno un minimo di razionalità e di libertà di espressione avendo la consapevolezza di aver realizzato un’opera che merita di essere magari criticata ma vistaAsgari e Khatami ci propongono un microcosmo che conoscono bene e del quale sanno porre in evidenza i punti deboli, senza lanciare dei j’accuse ma affondando il coltello nelle piaghe piccole e grandi che la società iraniana non riesce a sanare. Oltre a Dante, di cui viene citato per intero un passo della Commedia, viene in mente il motto latino “Castigat ridendo mores”. Ali e Alireza sanno come applicarlo nel loro fare cinema.