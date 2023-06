Al cinema sul Trasimeno. A luglio il festival

Tiaff, Misff…e ciack!, naturalmente, per annunciare tra sigle, acronimi e suggestioni il Trasimeno film festival( luoghi che conosciamo) che ha tutte le caratteristiche, per offrire le atmosfere giuste per apprezzare lavori di qualità, innovativi e che rafforzano il rapporto con un’arte da promuovere e approfondire. La nota di Armando Lostaglio, e il contributo del cineclub Vittorio De Sica, allargano l’obiettivo su un programma vario (non solo cinema) che invita gli appassionati a Magione e Passignano dal 7 al 16 luglio. Prendete nota…

Lago Trasimeno film festival

Cinema quale summa e commistione di arti contigue, il Trasimeno film festival, aggiunge un tassello di alterità nel segno dell’inclusione, mantenendo intatta l’arte di raccontare i recessi e i riflessi più nobili dell’animo umano.

Festival dei Tramonti:

già il titolo è evocativo. E la bellezza è ancor più offerta dal Trasimeno, luogo lacustre nel cuore verde d’Italia. E così che nasce e diventa Trasimeno International Art Film Festival, Festival dei Tramonti sul Trasimeno.

È stata appena presentata la prima edizione del TIAFF kermesse organizzata da APS Trasimeno Cultura Futuro Sostenibilità, capitanata dal Presidente Fabio Cancelloni, e dal Direttore Artistico Marcello Zeppi, in collaborazione con il MISFF, Montecatini International Short Film Festival, che per tanti anni lo ha diretto facendolo assurgere a notorietà internazionale e che, in stretta collaborazione, ne faranno un ulteriore tassello di cultura cinematografica. Iniziative che danno lustro alla cultura Italiana, ampliando il raggio del già ricco calendario dei festival sia in Umbria, sul Lago Trasimeno, che in Toscana, a Montecatini Terme.

Il TIAFF Festival dei Tramonti avrà luogo dal 7 al 16 luglio e

sarà contenitore di spettacoli, street art, campus, attività outdoor, laboratori per adulti e bambini, cinema, mostre e focus enogastronomici, le ambientazioni nei territori comunali di Magione e Passignano, e rigorosamente al calare del sole.

La Regione Umbria ha dato il proprio sostegno, come l’intero staff che da anni da vita al festival Misff, cui da un contributo anche il lucano CineClub De Sica Cinit.

Armando Lostaglio

Ufficio comunicazione Tiaff