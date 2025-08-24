Al Cinema Lovaglio il Premio Lizzani dell’Anac.

E la cosa non può che farci piacere, visto che ne abbiamo parlato in altri servizi grazie al supporto che Armando Lostaglio, il cineclub cinit ” Vittorio De Sica” di Rionero in Vulture hanno dato per rassegne di qualità, che si sono affiancate alla programmazione periodica che il cinema gestito a Venosa da Lidia Lovaglio. La premiazione, come riporta una nota della Lucana film commission, avverrà nel corso della 72^ mostra del cinema di Venezia,seguito ormai dalla Prima Repubblica dal nostro Armando che si è distinto per professionalità nel seguire ”prime”, conferenze stampa e tavole rotonde tanto da portare dalle nostre parti lavori, registi, attori e film. Ma prima della partenza la bella rassegna in corso a Rionero in Vulture, con un film di stretta attualità ” Finchè c’è guerra c’è speranza” con l’Albertone nazionale. Dovrebbero rivederlo i governanti ”allineati e coperti” del nostro Paese, che continuano a balbettare sul genocidio a Gaza e sulla guerra in casa in Europa, con le polemiche di stretta attualità che hanno coinvolto il ministro Matteo Salvini e il presidente della Francia Macron, pronto a inviare truppe su quel fronte. Ma in tanti la pensiamo, ma con toni diversi, come il ministro Salvini…



ANAC CONSEGNA A LIDIA LOVAGLIO ED IL SUO CINEMA A VENOSA IL PREMIO CARLO LIZZANI

Ci sarà anche Lidia Lovaglio, storica validissima esercente cinematografica di Venosa ( Pz), fra i premiati alla 72a Mostra del Cinema di Venezia del prestigioso Premio Carlo Lizzani, intitolato al grande regista e sceneggiatore italiano, che fu peraltro il primo ad ambientare nel 1949 un suo lavoro in Basilicata ( il documentario “ Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato “dedicato alla questione meridionale ed alla prima industrializzazione del Sud Italia).

Inventato ormai 11 anni fa da ANAC ( Associazione Nazionale Autori Cinematografici), il Premio Carlo Lizzani è un riconoscimento destinato all’”esercente più coraggioso”, in linea con quanto Lizzani stesso vedeva nella sala cinematografica quale insostituibile volano per la distribuzione del cinema italiano di qualità.

“ Sono davvero orgogliosa oltreche felice nell’aver appreso la notizia di questo importantissimo riconoscimento alla più coraggiosa ed indomita delle figure legate alle sale cinematografiche lucane. Una vera “ signora del cinema”, Lidia, che negli anni ha saputo mantenere la sua sala come un preziosissimo riferimento culturale di Venosa e dell’intero territorio lucano. In veste di sala cinematografica ed anche in quella di teatro, la famiglia Lovaglio ci ha insegnato con il cinema di famiglia quanto la resilienza, il coraggio, l’entusiasmo, possano superare le pur innegabili difficoltà che il settore affronta su scala globale.



Replicheremo in Basilicata, proprio nel suo cinema a Venosa, la consegna del premio Carlo Lizzani che intanto avverrà il prossimo 5 settembre alle ore 12 presso la Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Ringrazio il presidente di ANAC Nazionale, Franco Martinotti, che inviteremo alla consegna del Premio in Basilicata, i fratelli Flaminia e Francesco Lizzani che fanno parte della giuria del Premio , e ringrazio anche il lavoro svolto da ANAC Basilicata, nella figura di Antonello Faretta, che in ambito nazionale non manca di sostenere e valorizzare il patrimonio delle sale e degli esercenti cinematografici lucani”.

E LA RASSEGNA CinEtica a Rionero in Vulture

Rionero. Con il film di Alberto Sordi Finché c’è guerra c’è speranza” prosegue la XXXI mostra CinEtica Le notti biznche a Rionero sul Sagrato di San Gerardo. È un film del 1974, ma sembra scritto oggi. A girarlo ed in interpretarlo un esilarante Alberto Sordi, che lo aveva sceneggiato con Leo Benvenuti e Piero De Bernardi.

L’idea di proporre sul grande schermo questo capolavoro della commedia (amara) del cinema italiano, è scaturita dai frequenti dibattiti con gli appassionati del CineClub De Sica, in particolare con Ferdinando Di Giacomo, che nel film del geniale Sordi rilegge l’attualità di un mondo opulento che specula sulle tragedie altrui.

La vicenda è infatti ambientata in due paesi africani, in una ex colonia francese e successivamente in una ex colonia portoghese teatro di una lunga guerriglia indipendentista, fino a pochi anni prima della rivoluzione in Portogallo.

La XXXI mostra CinEtica, con le sue Notti bianche, rende omaggio ad un attore e regista come Alberto Sordi, a 105 anni dalla nascita, che forse più di altri ha interpretato lo spirito nazionale, in una epifania di malcelati atteggiamenti e di marcate frustrazioni, mediante una ironia ineguagliabile.



(Armando Lostaglio)