Al Cinema Il Piccolo di Matera, proiezione del film “From Ground Zero. Untold Stories from Gaza”

Giovedì 20 marzo -alle ore 19,00- presso il Cinema Il Piccolo di Matera sarà proiettato il film “From Ground Zero. Untold Stories from Gaza”. “From Ground Zero -si spiega in una nota- è un progetto che raccoglie 22 cortometraggi realizzati da alcuni registi di Gaza. Lanciata dal regista palestinese Rashid Masharawi, l’iniziativa è nata nel contesto del nuovo conflitto con Israele scoppiato dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 e mira a offrire a giovani filmaker l’opportunità di esprimersi attraverso il proprio lavoro. Ogni film dalla durata compresa tra i 3 e i 6 minuti presenta un punto di vista originale sulla realtà di Gaza e sulle esperienze di vita della sua popolazione, tra la tragedia dei bombardamenti e lo spirito di sopravvivenza di un popolo. Mischiando generi che vanno dalla fiction al documentario, dall’animazione al cinema sperimentale, From Ground Zero presenta una varietà di storie che riflettono il dolore, la gioia e la speranza di Gaza e testimoniano della vitalità della sua scena artistica, nonostante le terribili condizioni in cui si trova ad operare. Michael Moore ha scritto: “Nessun regista, scrittore o artista dovrebbe mai raccontare la storia del proprio sterminio. Eppure, lo scorso anno, 22 coraggiosi registi palestinesi hanno trovato il modo di filmare la loro storia a Gaza, utilizzando qualunque strumento potessero estrarre dalle macerie delle loro case e città. Lo straordinario film From Ground Zero – di cui sono orgoglioso di essere produttore esecutivo – è la raccolta di questi cortometraggi, raccontati tutti insieme in meno di 2 ore. Il solo fatto che questo film esista è un miracolo umano e cinematografico”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.