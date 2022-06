Ai Laghi di Sibari il cinema de “Le notti dello Statere”

La rassegna cinematografica “Le Notti dello Statere”, uno degli eventi più attesi dell’estate quest’anno si svolgerà sabato 2 luglio nella suggestiva Area Spettacoli dei Laghi di Sibari.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cassano allo Ionio, organizzata in collaborazione con l’Associazione Laghi di Sibari e con le Terme Sibarite, quest’anno taglia il nastro della 18esima edizione e per questa grande occasioni ai futuri ospiti, presto saranno rivelati i loro nomi, sarà consegnato lo Statere d’argento. Il nome della rassegna richiama lo statere – nome di diversi tipi di moneta battuti in antichità, specie tra i greci e richiama il legame antico che unisce la Piana di Sibari con questa moneta storica. Luca Iacobini, direttore artistico, ha voluto legare in modo netto il festival alla tradizione e alla cultura della propria terra, così da sottolineare sempre il forte legame con le radici.

Nelle sue edizioni ha portato sul territorio sibarita tantissimi ospiti del mondo del piccolo e grande schermo, realizzando veri e propri incontri “focus” sulla vita, il pensiero e la carriera dei vari artisti invitati all’evento, coinvolgendo un pubblico sempre crescente che, per l’occasione, ha avuto occasione di confronto con gli ospiti stessi.

Tornato nella sua terra dopo la laurea in Sociologia e una lunga collaborazione con la cattedra di Storia del Cinema dell’Università di Salerno, Iacobini ha avvertito l’esigenza di integrare la sua passione per il cinema all’amore per la sua terra, per diffonderne bellezze e storia. È nato così il festival ed è riuscito a regale emozioni anche nelle passate edizioni durante l’emergenza sanitaria mondiale causata dal Coronavirus. Luca Iacobini porta avanti il progetto a Sibariper tutto l’anno impegnando i ragazzi e le ragazze con il cinema attraverso incontri, lezioni, proiezioni e dibattiti.