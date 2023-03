Addio, Citto, rivoluzionario del cinema italiano

E non solo. Francesco ”Citto” Maselli, dalla vita e dalla biografia davvero intensa, è stato militante della politica e di un modo di fare cinema, con l’occhio e la sensibilità di voler andare oltre gli schemi e di narrare storie, che affondavano nel sociale e nel protagonismo di chi non si rassegna a stare dieto alle barricate e vuol dire cosa non va. Il regista, spentosi a 92 anni, ha lasciato una lunga scia rossa di emozioni e di percorsi di ricerca, che hanno fatto con produzioni premiate dalla critica, la storia di un modo impegnato di fare cinema. E’ stato in buona compagnia e la sua biografia ne è la testimonianza. A ricordarlo anche gli amici del cineclub ”Vittorio De Sica”- Cinit di Rionero in Vulture. Armando Lostaglio lo ricorda con emozione e tanta riconoscenza.



Addio al caro CITTO MASELLI. Era una giornata di marzo di 13 anni fa, piovosa come questa, e il maestro Citto Maselli arrivò a Rionero in Vulture su invito del CineClub “Vittorio De Sica” – Cinit per presentare il suo film “Le ombre rosse” che aveva portato alla Mostra del Cinema di Venezia, venne a discutere di Cinema e dimensione sociale, argomenti che lo hanno sempre visto protagonista culturale nelle battaglie sociali. Il suo cinema ha rappresentato momenti di riflessione, ed era stimato ovunque. Il giorno dopo andammo all’Università della Basilicata dove il maestro incontrò gli studenti di Storia del cinema della Professoressa Manuela Gieri. Iniziative con i giovani che il CineClub De Sica ha sempre tenuto in grande considerazione.

La pioggia scendeva a Rionero, mentre visitava Palazzo Giustino Fortunato che tanto ammirò; la stessa che oggi piange un maestro del cinema.