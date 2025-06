A Venosa, anteprima nazionale il docufilm “Transumanza”

La Luigi Diotaiuti Foundation con una nota si dichiara “lieta di annunciare l’anteprima nazionale del docufilm “Transumanza – Un’antica pratica con valori moderni”, che si terrà martedì 10 giugno 2025 alle ore 17:00 nella suggestiva Sala del Trono del Castello Pirro del Balzo di Venosa (PZ). Il docufilm, ideato e promosso dallo chef e filantropo Luigi Diotaiuti, celebra l’antica pratica della transumanza come patrimonio culturale e ambientale, reinterpretandone il significato in chiave contemporanea. Alla regia Giuseppe Ielpo, che con sguardo sensibile accompagna lo spettatore in un viaggio autentico attraverso paesaggi, tradizioni e testimonianze. Saranno presenti Luigi Diotaiuti e il regista Giuseppe Ielpo unitamente ai rappresentanti istituzionali locali e regionali e delle associazioni organizzatrici. L’iniziativa organizzata dall’ Ente Pro Loco Basilicata Aps, dal Club per l’ Unesco del Vulture e dall’ Associazione Venosa Città della Cultura è realizzata con il patrocinio del Comune di Venosa (Pz) e della Direzione Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa. Un evento che intende valorizzare la transumanza non solo come memoria del passato, ma come chiave di lettura per un futuro più sostenibile, fondato sul rispetto per la natura, la cultura e le comunità locali. Alla presentazione parteciperanno anche la Condotta Slow Food del Vulture, il Fai Vulture e gli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Gasparrini – Righetti” Melfi (Pz) sezione di studio enogastronomia ed ospitalità alberghiera.”

