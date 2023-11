A Scanzano Jonico incontro per aumento ore lavoratori part-time nettezza urbana

“Questa mattina, un importante incontro si è tenuto in Comune, presieduto dal sindaco Cariello, con la partecipazione di rappresentanti dell’azienda Tecnoservice, l’ingegnere Giuseppe Velluzzi quale DEC e Vito Maragno, delegato della FP CGIL.” Lo si apprende da una nota comunale in cui si specifica che: “L’oggetto principale della riunione è stato l’esame della proposta di aumentare le ore di lavoro per alcuni operai part-time di Tecnoservice, un passo considerato cruciale per migliorare e ottimizzare le operazioni di pulizia all’interno della comunità. Durante l’incontro, si è analizzato dettagliatamente come l’incremento delle ore lavorative possa avere un impatto positivo non solo sulla pulizia e l’ordine dell’ambiente urbano, ma anche sulle condizioni lavorative e sulla soddisfazione dei dipendenti coinvolti. È emersa chiaramente l’intenzione di creare un equilibrio tra la necessità di un servizio di pulizia più efficiente e la volontà di garantire condizioni di lavoro migliori e più stabili.” Il sindaco Cariello “ha espresso con forza il proprio sostegno a queste iniziative, sottolineando l’importanza di un approccio ben pianificato e coordinato al lavoro, essenziale per il benessere e la qualità della vita nella comunità. Ha inoltre ribadito il suo impegno a lavorare a stretto contatto con tutte le parti interessate, per assicurare che le decisioni prese siano nell’interesse di tutti i cittadini. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso un miglioramento tangibile dei servizi comunali e delle condizioni lavorative, ponendo le basi per ulteriori discussioni e sviluppi in questo ambito.”

