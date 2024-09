A Salandra con Garrone e il tema #Nomadi per il cinema di ‘’Storie Parallele’’

Edizione 2024 con il botto…Matteo Garrone, regista del film ” Io capitano” e candidato ai premi Oscar 2024, sarà l’ospite d’onore del film festival ”Storie Parallele” in programma dal 13 al 15 settembre a Salandra (Matera). A ricordarlo a Matera il direttore artistico e regista Nicola Ragone, nel corso di una conferenza stampa -svoltasi presso il cinema comunale ‘’ Gerardo Guerrieri’’- che ha visto gli interventi dei condirettori Carmine Iuvone (aspetti musicali), Carmine Cassino (aspetti audiovisivi) e il presidente della Lucana Film commission, Margherita Romaniello. Il regista di ”Io capitano”, aprirà la prima giornata del festival con una ”lezione’ di cinema, sul tema ” Dal racconto del reale all’odissea contemporanea. ” #Nomadi- ha detto Nicola Ragone- sarà il filo conduttore di Storie parallele 2024, con il concetto di nomadismo che qui trova casa in tutte le sue declinazioni: popoli nomadi, nomadi culturali e digitali, migranti, bande da giro, spettacoli viaggianti come il circo. Quest’anno riserveranno spazio alle opere prime e agli esordi attraverso la ‘call’ Nuovi Sguardi, promossa dal festival e dedicato a professionalità del cinema under 25” . Il festival ha in programma proiezioni di film, dibattiti, concerti e un concorso dedicato agl ”short doc”, i documentari brevi . Saranno otto tra le 80 proposte selezionate da vari paesi stranieri. Tra gli ospiti, domenica 15 settembre, anche Silvia Scola- figlia del regista Ettore- che terrà una masterclass sul tema ” L’importanza di essere nomadi.Da ‘capitan Fracassa’ al ‘Mondo Nuovo’ di Ettore Scola”.



Un programma, quello di Storie parallele davvero interessante, vario, che si sta via via caratterizzando per originalità, tanta voglia di distinguersi e di fare rete come ha evidenziato Margherita Romaniello, che con Lucana film commissione vuole esserci per interloquire con gli autori e le comunità locale. E soddisfatto è anche il sindaco di Salandra, Geppino Soranno, che alla presentazione ha voluto esserci nonostante l’inizio settimana e i problemi che la pioggia provoca alla viablità. Un invito a visitare Salandra che con un gruppo di giovani motivati e preparati, anche attraverso il festival e citiamo anche l’addetto stampa Claudia Giannini, che ha portato il cinema ed alti temi dove una sala cinematografica non c’è. Chissà che con Storie Parallele qualcuno non decida di investire in tal senso. Del resto il nome della sala già c’è…ed è quello del festival indipendente, prodotto da Fargo Produzioni in collaborazione con il Comune di Salandra.



Il COMUNICATO STAMPA

A Salandra (Matera) dal 13 al 15 settembre torna

Storie Parallele film festival con un programma ricchissimo di eventi

Ospite d’onore della VII edizione il regista candidato agli Oscar

Matteo Garrone

Dal 13 al 15 settembre a Salandra, in provincia di Matera, torna Storie Parallele film festival, il festival del cinema documentario nato con l’ambizioso obiettivo di porre un freno allo spopolamento delle aree interne della Basilicata. Un festival orgogliosamente atipico, giunto alla VII edizione, che negli ultimi anni ha ampliato la sua offerta culturale diventando un esempio di resistenza e restanza, con l’intento di puntare i riflettori sulle storie considerate al margine e uno sguardo sempre attento alle avanguardie. Un festival con un’identità chiara e definita, con lo scopo di raccontare il luogo in cui nasce e cresce, destagionalizzato rispetto al ritmo vitale del piccolo centro della collina materana.

IL TEMA DI STORIE PARALLELE 2024

#NOMADI sarà il fil rouge di quest’anno. Un tema molto sentito per un’edizione tanto matura quanto irrequieta in cui il concetto di nomadismo paradossalmente trova la sua casa. Una casa nomade, conscia della propria struttura e delle proprie radici ma mai ferma. Popoli nomadi, nomadi culturali, nomadi digitali, migranti, lavoratori itineranti, bande da giro, gitani, artisti circensi, liberi pensatori abitano qui.

Come se non bastasse in questa edizione grande attenzione sarà riservata alle opere prime e agli esordi in accordo con la call Nuovi Sguardi, promossa dal festival e dedicata ai giovani autori, sceneggiatori, registi under 25 residenti in Basilicata. Una call gratuita con il solo scopo di offrire supporto e consulenza per lo sviluppo di un progetto filmico. Tra le molte proposte ricevute saranno annunciati nella mattinata del 14 settembre i tre progetti considerati meritevoli.



L’OSPITE D’ONORE

Ospite d’onore dell’edizione 2024 sarà il regista candidato agli Oscar Matteo Garrone che aprirà la prima giornata con una Lectio di cinema dal titolo Dal racconto del reale all’odissea contemporanea. A seguire la proiezione del pluripremiato Io capitano (13 settembre ore 19,00 – Sala Grande | Piazza Marconi).

MAIN EVENT

Come da prassi confermati i tre Main Event che arricchiranno il programma di ogni singola giornata a partire da venerdì 13 settembre con Casa Nomade. Installazione con performance, per un momento di riflessione sulle molteplici declinazioni del tema del nomadismo (Piazza San Rocco – ore 00.30).

Sabato 14 settembre si prosegue con la IV edizione dell’attesissimo Sleep Concert | Concerto nei Calanchi dal titolo EXODUS, l’evento musicale di Storie Parallele in grado di abbracciare contemporaneamente musica e cinema, che in questa edizione vedrà la partecipazione straordinaria di Rodrigo D’Erasmo violinista, polistrumentista e compositore (Arena dei Calanchi – ore 23,00). A seguire Dj set con Pier Romano.

*Il concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria. Prenotazioni su Eventbrite.it

Per godere delle bellezze paesaggistiche che il territorio offre, nella mattinata di domenica 15 settembre, il focus si sposta sul teatro itinerante con il Cammino dei Calanchi, un percorso lento corredato da performance che prenderanno vita lungo il tragitto e si concluderanno presso l’Arena dei Calanchi seguendo la narrazione del testo originale dal titolo Un – due dedicato al fenomeno delle bande da giro, immancabili protagoniste delle feste nei paesi del sud Italia. Un argomento molto sentito anche nella piccola comunità di Salandra che vanta una tradizione bandistica longeva (partenza da Piazza San Rocco – ore 10.00).



IL CONCORSO

ll concorso dedicato agli short doc rappresenta senza dubbio il cuore del festival. Durante le prime due serate saranno infatti proiettati i corti documentari selezionati tra le tante proposte giunte da tutto il mondo. Gli 8 short doc scelti saranno visionati e premiati dalla Giuria Ufficiale di questa edizione composta dalla presidente Maria Tilli (regista), Gianni Corsi (sceneggiatore), Enrico Masi (regista) e Andrea Zuliani (regista). Ai premi assegnati dalla giuria (Miglior Documentario, Migliore Regia, Migliore Fotografia, Miglior Montaggio) si aggiungerà il Premio della Giuria Popolare.

Di seguito la lista degli 8 short doc in ordine di proiezione:

13 settembre a partire dalle ore 22.45 (Piazza Marconi | Sala Grande)

Api di Luca Ciriello – 20′ (ITALIA)

Nebbia di Tommaso Diaceri – 11′ (ITALIA)

Yaren di Mehmet Ali Poyraz – 7′ (TURCHIA)

/Ma·tri·mò·nio/ di Gaia Siria Meloni – 20′ (ITALIA)

14 settembre a partire dalle ore 18.00 (Piazza Marconi | Sala Grande)

14 Poems di Maxine Swann – 14′ (USA)

Hayastan di Silvia Sarsano – 13′ (ARMENIA)

The Land Of Buried Women di Rekawt Hama Tofiq Mohammed – 16′ (IRAQ)

Lacrime di terra di Ettore Rinaldi, Manuele Granelli, Francesca Venzano – 13.30′ (ITALIA)



LE PROIEZIONI EVENTO

Grande premura anche nella scelta delle proiezioni evento che saranno varie e ricalcheranno le idee al centro del progetto Storie Parallele. Come già annunciato, grande attesa per la proiezione del capolavoro dell’anno Io capitano di Matteo Garrone, film che inaugurerà il cinema all’aperto sito nella suggestiva Piazza Marconi, un palcoscenico sincero e disinvolto nel cuore del centro storico. Sono però da segnalare anche – in ordine di programma – le proiezioni di: Un anno, Un giorno cortometraggio di Daniele Stocchi (13 settembre – ore 22.15), Il re fanciullo documentario di Alessandra Lancellotti (14 settembre – ore 19.00), Bangarang regia di Giulio Mastromauro (14 settembre – ore 20.00), 48 gradi cortometraggio di Andrea Di Iorio (15 settembre – ore 18.30).

Per chiudere in bellezza la proiezione del film Disco Boy regia di Giacomo Abbruzzese, vincitore dell’Orso d’Argento per il Miglior Contributo Artistico al Festival di Berlino 2023 (15 settembre – ore 19.00) e la proiezione del film Le ragazze non piangono di Andrea Zuliani (domenica 15 settembre ore – 21.00).



TEATRO, PRESENTAZIONI, TALK

Nella giornata di apertura è da segnalare lo spettacolo teatrale dal titolo La simpatia di tutte le cose di e con Michele Sinisi in cui tutto parte dal ricordo di una lezione di scienze in cui la prof affronta in classe le qualità dei liquidi di stare assieme: la simpatia (13 settembre – ore 23.00 | Sala Consiliare Municipio). *Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Prenotazioni su Eventbrite.it

Ma Storie Parallele offre anche uno spazio di confronto. Numerosi sono i talk in programma a partire dalla presentazione del libro Bara di seta di Ilaria Caffio per i tipi di Solferino: un romanzo d’esordio che indaga i disumani sentimenti e quelli più puri che solo una famiglia può generare… (14 settembre – ore 19.00 | Largo S. Maria Larabita – Sala Piccola).

Imperdibile anche l’appuntamento con Silvia Scola che incontrerà il pubblico domenica 15 settembre alle ore 18.00 in Piazza Marconi per una Masterclass dal titolo L’importanza di essere nomadi. Da “Capitan Fracassa al “Mondo Nuovo” di Ettore Scola.

Le tematiche care al territorio saranno affrontate nel meeting dal titolo Sud cultural network. Tavola rotonda tra festival e realtà culturali del sud Italia, giunto alla IV edizione (14 settembre – ore 11.00 | Chiostro del Municipio) e nel talk Animare i paesi. Identikit del bandista tra musica e nomadismo con la partecipazione dell’antropologo Giuseppe Melillo, del Maestro Rocco Mentissi e di una rappresentanza dell’Ass. Musicale Giuseppe Verdi di Salandra. (14 settembre – ore 18.00 Largo S. Maria Larabita – Sala Piccola).

Anche quest’anno Storie Parallele ci offre una tre giorni con un programma ricco di eventi, a conferma di quanto già dimostrato precedentemente: l’amore e il senso di appartenenza che il gruppo di creativi e professionisti volontari nutre nei confronti di Salandra e delle proprie radici.

È così facendo che Storie Parallele si oppone all’isolamento che attanaglia i paesi dell’entroterra lucano già all’indomani delle ferie d’agosto: restando, ritornando e raccontando.

Storie Parallele è un festival indipendente ideato e diretto del regista, già Nastro d’Argento, Nicola Ragone affiancato dai condirettori Carmine Iuvone (contenuti musicali), Giuseppe Ragone (arti performative) e Carmine Cassino (contenuti audiovisivi) e prodotto da Fargo Produzioni in collaborazione con il Comune di Salandra.

PROGRAMMA

STORIE PARALLELE – VII EDIZIONE

13-14-15 Settembre 2024

Salandra (MT)

13 SETTEMBRE

Ore 18.00 | Piazza San Rocco | Sfilata della Street Band e del banditore

Ore 18.30 | Piazza Marconi – Sala Grande | Apertura della VII edizione

Ore 19.00 | Piazza Marconi – Sala Grande | Dal racconto del reale all’odissea contemporanea. Lectio di cinema con il regista Matteo Garrone

Ore 20.00 | Piazza Marconi – Sala Grande | Proiezione del film Io capitano di Matteo Garrone

Ore 22.15 | Piazza Marconi – Sala Grande | Proiezione del cortometraggio di apertura Un anno, Un giorno di Daniele Stocchi

Ore 22.45 | Piazza Marconi – Sala Grande | Proiezione Blocco n.1 – Short Doc in concorso

Ore 23.00 | Sala Consiliare Municipio | La simpatia di tutte le cose monologo di Michele Sinisi (posti solo su prenotazione)

Ore 00.00 | Chiostro del Municipio | Apertura della mostra fotografica Volti e paesaggi di Basilicata di Nicola Misciagna e Giovanna Traetta

Ore 00.30 | Piazza San Rocco | CASA NOMADE – Installazione con performance – Allestimento a cura di Alessandra Uricchio in collab. con Evergreen, Mario e Pier Romano Puzzutiello | Testi originali Claudia Giannini | Sound design Rosario Pace | Musiche originali Carmine Iuvone | Regia Nicola Ragone

Ore 01.00 | Piazza San Rocco | Intrattenimento musicale con Los Gitanos

14 SETTEMBRE

Ore 11.00 | Chiostro del Municipio | Sud cultural network. Tavola rotonda tra le realtà culturali del sud Italia

Ore 12.00 | Chiostro del Municipio | Presentazione dei progetti vincitori della Call Nuovi Sguardi

Ore 12.30 | Chiostro del Municipio | Connecting village III. Narrazioni con le storytellers Francesca D’Agnano, Roberta Sciuto e Gelsomina Ruggiero e i fotografi Nicola Misciagna e Giovanna Traetta

Ore 17.00 | Piazza Marconi – Sala Grande | Storielle Parallele – sezione young. Proiezione dei cortometraggi Adansonii, Mosche bianche, Turning point, Vis Amour

Ore 18.00 | Piazza Marconi – Sala Grande | Proiezione Blocco n.2 – Short Doc in concorso

Ore 18.00 | Largo S. Maria Larabita – Sala Piccola | Talk Animare i paesi. Identikit del bandista tra musica e nomadismo con Giuseppe Melillo, Rocco Mentissi, Giuseppe Ragone e una rappresentanza dell’Ass. Musicale Giuseppe Verdi di Salandra.

Ore 19.00 | Piazza Marconi – Sala Grande | Proiezione del documentario Il re fanciullo, regia di Alessandra Lancellotti

Ore 19.00 | Largo S. Maria Larabita – Sala Piccola | Bara di seta – Presentazione del romanzo di Ilaria Caffio

Ore 20.00 | Piazza Marconi – Sala Grande | Proiezione del documentario Bangarang di Giulio Mastromauro

*Ore 20.30 presso l’Arena dei Calanchi apertura cancelli e attivazione servizio food and beverage

Ore 23.00 | Arena dei Calanchi | EXODUS – Sleep concert. Sonorizzazione a cura di Carmine Iuvone con la partecipazione straordinaria di Rodrigo D’Erasmo sulle immagini di Nicola Ragone e Pasquale de Felice

Ore 00.00 | Arena dei Calanchi | Dj set con Pier Romano

15 SETTEMBRE

Ore 10.00 | Piazza San Rocco | Colazione da viaggio

Ore 10.30 | Piazza San Rocco | Cammino dei Calanchi: Un-due con: Annarita Colucci, Simone Corbisiero, Fabio Pappacena, Giuseppe Ragone. Testo originale di Giuseppe e Nicola Ragone

Ore 17.30 | Piazza Marconi – Sala Grande | Turchia. Nella terra dei dervisci rotanti. Narrazione a cura di Carmine Cassino

Ore 18.00 | Piazza Marconi – Sala Grande | L’importanza di essere nomadi. Da “Capitan Fracassa al “Mondo Nuovo” di Ettore Scola. Masterclass con Silvia Scola

Ore 18.30 | Piazza Marconi – Sala Grande | Proiezione del cortometraggio 48 gradi di Andrea di Iorio

Ore 19.00 | Piazza Marconi – Sala Grande | Proiezione del film Disco Boy regia di Giacomo Abbruzzese

Ore 20.30 | Piazza Marconi – Sala Grande | Premiazione Short doc in concorso

Ore 21.00 | Piazza Marconi – Sala Grande | Proiezione del film Le ragazze non piangono di Andrea Zuliani

Ore 22.30 | Piazza Marconi – Sala Grande | Festa di chiusura